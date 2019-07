Andrea San Martín y sus razones por las que nunca participó en Miss Perú. | Fuente: Instagram oficial de Andrea San Martín

Andrea San Martín, expareja de Deyvis Orosco, sorprendió al revelar las razones por la que nunca le interesó participar en Miss Perú, certamen de belleza gerenciado por Cassandra Sánchez de Lamadrid Newton, actual pareja del cumbiambero.

La exchica reality señaló que, si bien es cierto participó en algunos concursos de belleza, nunca pensó en ser candidata en Miss Perú porque siente que no "es su estilo".

"No, jamás. Uno es porque mido 1,61 metros, creo. Segundo porque nunca me ha gustado, he estado en unos cuantos desfiles, pero no es mi estilo. Las concursantes tienen una postura distinta. Por ejemplo, a Giuliana Barrios la paras a mi costado y nuestros perfiles son completamente distintos", dijo Andrea San Martín en rueda de prensa.

Asimismo, reconoció que su personalidad no encaja con el perfil de una participante de Miss Perú y no pretende "fingir" para entrar a un concurso de belleza.

"Hay muchas cosas que ellas trabajan para mantener un perfil y un estilo en el cual no encajo y no pretendo fingir para entrar a un desfile. No es lo mío, no me gusta. Yo soy más espontánea y me gusta hacer y decir lo que yo quiero. Yo no sé cómo será adentro, pero sí he escuchado el tema de las operaciones y algo a lo jamás entraría. Yo no pienso dejar de comer, no quiero vivir haciendo dieta y buscando un cuerpo de prototipo que buscan. Hay muchas cosas que no me gustan", agregó.

Finalmente, Andrea San Martín confesó que no tiene contacto con su expareja, Deyvis Orosco, pero que no tiene ningún problema con él. Incluso, ambos se reunieron en la conferencia de prensa de "Juntos en concierto XI".

"Yo no tengo problema con nadie y si alguna vez hubo algún problema, ahora simplemente ya no me acuerdo", aseveró. Además, señaló que cuando era pareja de Deyvis, él la "ayudó a conseguir castings",