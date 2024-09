"Cada quien se debe hacer cargo de sus actos": Andrea San Martín responde a Deyvis Orosco

El cantante había manifestado que ella tenía conocimiento del motivo de su llamada y su esposa, Cassandra Sánchez Delamadrid lo respalda. Andrea San Martín desmiente a Deyvis Orosco.

Andrea San Martín no se quedó callada y reafirmó que Deyvis Orosco intentó contactarla en altas horas de la noche, desmintiendo así la versión del cantante, quien había negado el incidente en redes sociales.

Las cámaras de América Espectáculos le consultaron sobre las afirmaciones de Deyvis, quien en un video en Instagram mencionó que su esposa estaba al tanto de la llamada. "Me dijo que tenga cuidado, quizás pequé de ingenuo", afirmaba. De acuerdo al cantante, Andrea "estaba al tanto de para qué se hizo esa llamada".

Andrea respondió contundente: “En ningún momento estaba enterada de que me iban a llamar ni nada. Tampoco ha sido una reunión de trabajo porque, hasta donde tengo entendido, una reunión de trabajo no es con tragos en mano ni a las 10 de la noche (...) No sabía y lo digo sabiendo que tengo pruebas”.

Orosco también había alegado que Andrea le solicitó "ayuda" el año pasado. San Martín negó tajantemente esta afirmación: "No le pido dinero a mi mamá siquiera. En mi vida le pediría dinero a un tercero". Aclaró que su última comunicación con Orosco fue para presentarle a una persona y que en esa ocasión estuvo acompañada de sus hijas. "Cada quien se debe hacer cargo de sus actos", agregó.

Cassandra también responde a Andrea por llamada a Deyvis

Por su parte, Cassandra Sánchez De Lamadrid, esposa de Deyvis Orosco, también respondió a las declaraciones de Andrea San Martín. “Respaldo completamente a mi esposo y puedo decir que desde un inicio le dije que tenga cuidado”, dijo a través de un mensaje compartido con Rebeca Escribens, conductora de América Espectáculos.

“Ni he escuchado las declaraciones [de Andrea] ni son mi prioridad", indicó. Continuó diciendo: "Estoy agradecida con Dios por el esposo que tengo, la familia que estamos construyendo”.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre la llamada de Deyvis Orosco?

El último jueves, Andrea San Martín se enlazó en vivo con el programa Magaly TV, La Firme para hablar sobre la llamada que recibió de Deyvis Orosco. Según relató, Orosco le dejó un mensaje al que decidió no responder por considerarlo inapropiado.

La influencer contó: "Estaba con amigos y mi pareja en ese momento, así que consideré que la hora era inapropiada y, por respeto a mi relación, decidí no contestar".

Asimismo, Andrea reveló que Deyvis, quien lleva siete años en una relación con Cassandra Sánchez De Lamadrid y un año de casados, le envió un mensaje solicitando que lo llamara de vuelta tras no recibir respuesta, pero ella decidió no hacerlo.

