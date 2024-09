"Mi esposa me dijo que tenga cuidado": Deyvis Orosco aclara por qué llamó a Andrea San Martín

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La desmiente. Deyvis Orosco utilizó sus redes sociales para aclarar la polémica mediática generada por una llamada que realizó a su expareja Andrea San Martín. Según explicó, el contacto se hizo a principios de agosto, para coordinar una entrevista en un programa radial que la influencer conduce e, incluso, aseguró que su esposa, Cassandra Sánchez de Lamadrid, estaba al tanto de la situación.

El líder del Grupo Néctar grabó un video para referirse al hecho, no sin antes afirmar que su objetivo es el de proteger a su familia de comentarios malintencionados.

"Si he decidido salir y poner las cosas claras es porque ya no soy un hombre soltero, tengo una familia, tengo una mujer que respeto, amo y quiero. Ella (Cassandra Sánchez) no se merece, y yo no voy a permitir, que nadie la ponga en ese lugar...", declaró.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre la llamada de Deyvis Orosco?

El jueves 12 de septiembre, Andrea San Martín se enlazó en vivo con el programa Magaly TV La Firme para hablar sobre la llamada que recibió de Deyvis Orosco. Según relató, Orosco incluso le dejó un mensaje al que decidió no responder por considerarlo inapropiado.

La influencer explicó que la principal razón para no contestar fue el horario de la llamada y el hecho de que se encontraba en compañía de su actual pareja. "Estaba con amigos y mi pareja en ese momento, así que consideré que la hora era inapropiada y, por respeto a mi relación, decidí no contestar", señaló.

Además, mencionó que Deyvis le envió un mensaje pidiéndole que lo llamara de vuelta tras no obtener respuesta, pero optó por no hacerlo.

Deyvis Orosco: "Mi esposa dijo que tenga cuidado"

El 'Bomboncito de la Cumbia' aseguró que Andrea San Martín estaba informada sobre el propósito de la llamada, y se mostró sorprendido por la polémica que ha surgido en torno al asunto.

"Lo que me sorprende es que ella sí estaba al tanto de para qué se hizo esa llamada. Lo que no me parece justo que se me ponga en esta posición, no por mí, sino por mi familia", sostuvo.

Asimismo, Deyvis Orosco explicó que su esposa Cassandra conocía la situación desde el principio y, de hecho, le advirtió sobre posibles malentendidos con San Martín.

"Mi esposa está al tanto de todo y me dijo que tenga cuidado, tal vez, quizás pequé de ingenuo, porque yo sí coincido que las relaciones a lo largo de los años pueden terminar bien, pero este no ha sido el caso", afirmó.

