Nicola Porcella presenta demanda contra Magaly Medina y pide reparación civil de un millón de soles | Fuente: Instagram

El modelo y exchico reality Nicola Porcella presentó una demanda por difamación contra la conductora de televisión Magaly Medina ante el 11 Juzgado Penal de Reos Libres y solicitó una reparación civil de un millón de soles por "expresiones ofensivas" que la periodista dio al difundir un informe sobre la fiesta con chicos reality- en la que él participó- donde dos modelos denunciaron haber sido dopadas.

Así lo confirmó su abogado Humberto Abanto en entrevista a diario Trome, afirmando que Medina tiene una citación el próximo 17 de setiembre para declarar ante el Juzgado.

"Nicola ya dio sus declaraciones y se espera que la señlor (Magaly Medina) declare. La citación es para el 17 de este mes y se ha pedido una reparación civil de un millón de soles", mencionó.

Después de decir que viajaría al extranjero para alejarse de la polémica, Nicola Porcella explicó que no viajará a Estados Unidos, como dijo hace unos días. "Ya me quedo en Lima. Estoy yendo a mis terapias, entrenando y trabajando duro porque cuando una puerta se cierra, otras se abren", contó a Trome.

"SOY HUMANO, NO SOY PERFECTO"



Nicola Porcella sorprendió a todos sus seguidores a publicar una reflexión en su cuenta de Instagram en medio de las acusaciones de agresión verbal contra su expareja Angie Arizaga.

"Me caigo, me levanto; me equivoco, aprendo; me han herido, pero estoy vivo. Soy humano, no soy perfecto, pero estoy agradecido", escribió el exchico reality en la mencionada red social.

Como se recuerda, hace unas semanas, Nicola Porcella fue captado afuera de una discoteca en Miraflores agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

Por este motivo, fue separado de los programas en los que participaba como "Esto es guerra" y "Estás en todas". Además, participó de una nueva edición de "El valor de la verdad", donde reveló su versión de los hechos.