Arturo Chumbe revela que se disfrazaba de Timoteo para bailar con María Pía: "Ellos se odiaban" | Fuente: América TV / Instagram

Arturo Chumbe, reconocido coreógrafo del programa infantil "María Pía y Timoteo", reveló que en varias ocasiones tuvo que ponerse el disfraz del famoso dragón para bailar junto a la animadora. Sobre el porqué de esta incursión, el coreógrafo señaló que la relación entre María Pía Copello y Ricardo Bonilla (Timoteo) no era muy buena y rara vez ensayaban juntos los números musicales.

"Todo el mundo sabe que María Pía y Timoteo se odiaban y no ensayaban. Había ensayos solo con ella o solo con él, nunca estaban juntos en los ensayos (...) La productora me decía: '¿puedes hacer de Timoteo?' y yo feliz, porque si es para apoyar el programa... ¿Qué me cuesta meterme un ratito en Timoteo y que mi musical -porque yo era el coreógrafo- salga bien?”, contó el bailarín.

Chumbe precisó que él solo participaba en los musicales donde había conexión con María Pía y tenía que tener contacto físico con Timoteo. "Nunca estaban juntos en los ensayos, fue muy poco que yo haya visto a Ricardo Bonilla ensayando con María Pía, de agarrarse. Él se aprendía todo, pero cuando no se podían ver ¿Qué hacía?", recalcó.



MARÍA PÍA SE ARREPIENTE DE HABER SIDO EL REEMPLAZO DE KARINA RIVERA

Después de que Karina Rivera contara detalles sobre su repentina salida del programa infantil “Karina y Timoteo”, su sucesora, María Pía Copello, se mostró arrepentida de haber reemplazado a la fiel compañera del famoso dragón.

“En ese momento estaba muy joven y si hoy me propusieran hacer lo que hice cuando tenía 20 años, no lo haría de nuevo”, indicó. Además, aseguró que por mucho tiempo la confundieron con Karina.

Como se recuerda, Karina Rivera contó cómo se dio su alejamiento del programa infantil “Karina y Timoteo”, y cuál es su relación con María Pía Copello.

Comenzó por explicar que el motivo principal fue que estaba embarazada, pero ella quería aprovechar dicho estado para fortalecer su comunicación con los niños. “El momento más hermoso de una mujer, el momento más lindo, quizás más oportuno para decirle a los niños cómo llegan a este mundo. Yo lo tomé de esa manera”, comentó.

Sin embargo, debido a una amenaza de aborto, su médico le aconsejó tomar una semana de descanso. Karina recomendó ser reemplazada, durante esos días, por Anna Carina Copello, a quien conocía porque había ido a cantar al programa. Además, también se llamaba Carina, con lo cual “no iba a haber mucha variación en cuanto al nombre del programa”, explicó Karina Rivera.

Pero Anna Carina no aceptó, debido a que estaba muy enfocada en su carrera como cantante. Por esos días, además, estaba preparando su presentación en el festival de Viña del Mar. Entonces, se recomendó a María Pía Copello, quien ya tenía experiencia en programas como Nubeluz.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

'Betty la fea' es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.