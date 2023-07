Arturo Pomar Jr.: "Christian Meier me regañó por revelar sus planes de matrimonio"

Luego de que Arturo Pomar Jr. revelara en RPP Noticias sobre el matrimonio de Christian Meier, el artista nacional contó que el actor le reprendió por medio de una llamada telefónica por haber contado a nivel nacional sobre sus planes de boda.

“Me dijo y yo entendí, ya me lo había dicho antes (que no contara nada). Sí (hubo una resonada). No conozco a la novia, está lejos, al otro lado del país. Me gustaría conocer a sus hijos, no he tenido la suerte de conversar con ellos”, contó.

Asimismo, Arturo Pomar Jr. aseguró que se dio cuenta de su error después de leer todos los titulares en la prensa: “La cagu**”, dijo en conversación con Infobae.

Como se recuerda, el exbaterista de Arena Hash sí recibió el parte matrimonial, pero lamentó no poder asistir a la ceremonia debido a compromisos personales y laborales. Sin embargo, reveló el lugar y la fecha en la que 'El Zorro' subirá al altar para dar el "Sí, acepto".

"Christian Meier se está casando este sábado en Los Ángeles, California. Me invitaron, pero no iré al matrimonio; la mejor amiga de mi esposa se casa en Pensilvania (EE.UU.) y vamos a estar allá; eso es una semana antes del matrimonio de Christian y eso significa hacer otro viaje. Ya le hablé, ya sabe", explicó.

Novia de Christian Meier luce su anillo de compromiso

Tras la confirmación de su matrimonio este sábado 1 de julio, Christian Meier lanzó su nueva canción ‘He vuelto a casa’. A pocas horas de ser nuevamente un hombre casado, su novia Andrea Bosio Zegarra también aparece en el videoclip.

“Si escapé del amor, este me ha sido esquivo. ¿Cómo amar de nuevo si no sé dónde vivo? Ya puedo ver el mar. He vuelto a casa. Ahora puedo ver el mar, no hace falta lo demás, ya no importa nada más. Finalmente, frente al mar, me despierto y vuelvo a amar”, reza una parte de la letra.

En el clip de ‘He vuelto a casa’, se ve a Christian Meier manejando un auto por la carretera y luego sale dándole un beso a sus hijos. No obstante, al final del video el artista aparece en la cama, mientras que su futura esposa Andrea Bosio Zegarra le acaricia el rostro y luce su anillo de compromiso en su mano izquierda.

Muchos de sus fanáticos se dieron cuenta de este detalle y han felicitado al actor peruano esperando que comparta las imágenes de su boda en sus redes sociales.