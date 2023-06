Christian Meier lanza 'He vuelto a casa' y su novia luce el anillo de compromiso en el videoclip [VIDEO]

Tras la confirmación de su matrimonio este sábado 1 de julio, Christian Meier lanzó su nueva canción ‘He vuelto a casa’. A pocas horas de ser nuevamente un hombre casado, su novia Andrea Bosio Zegarra también aparece en el videoclip.

“Si escapé del amor, este me ha sido esquivo. ¿Cómo amar de nuevo si no sé dónde vivo? Ya puedo ver el mar. He vuelto a casa. Ahora puedo ver el mar, no hace falta lo demás, ya no importa nada más. Finalmente, frente al mar, me despierto y vuelvo a amar”, reza una parte de la letra.

En el clip de ‘He vuelto a casa’, se ve a Christian Meier manejando un auto por la carretera y luego sale dándole un beso a sus hijos. No obstante, al final del video el artista aparece en la cama mientras que su futura esposa Andrea Bosio Zegarra le acaricia el rostro y luce su anillo de compromiso en su mano izquierda.

Muchos de sus fanáticos se dieron cuenta de este detalle y han felicitado al actor peruano esperando que comparta las imágenes de su boda en sus redes sociales.

¿Quién es la novia de Christian Meier?

Un informe de Magaly TV, la firme reveló que Christian Meier estaría enamorado de una joven de 26 años. Según la conductora de ATV, el actor, de 52 años, mantiene una relación sentimental desde hace un año con Andrea María Bosio Zegarra y ambos estarían conviviendo en Los Ángeles.

"Como les dije, nosotros tenemos nuestras fuentes y tratamos de corroborar por todos lados nuestra información y hemos encontrado esas coincidencias. Parece que era una noticia que solo conocían los más íntimos. La última relación conocida que tuvo 'El Zorro' fue con la expareja de Paolo Guerrero, Alondra García Miró, que tiene más o menos la misma edad de esta chica. Le gustan menores", comentó Magaly Medina en su programa.

De acuerdo con la nota, ambos se habrían conocido cuando Christian Meier colaboró para una reconocida marca de cosméticos en la que trabajaba la joven. El presunto romance empezó hace más de un año, pero decidieron mantenerlo en privado.

Por si fuera poco, las hijas del cantante habrían aprobado la relación, debido a que interactúan con la joven a través de TikTok. La pareja no se ha mostrado en redes sociales y tampoco ha negado ni comentado al respecto.