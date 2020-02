Monique Pardo confesó que es acosada por un fan. | Fuente: RPP Noticias

La artista Monique Pardo conversó con Héctor Felipe, en el programa “De qué hablamos esta noche” de RPP Noticias, donde habló sobre varios pasajes de su vida y reveló que actualmente es víctima de acoso por un fan.

Monique Pardo señaló que le tiene simpatía a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, y manifestó su orgullo por haber sido nombrada embajadora de dicho ministerio. “Me siento más comprometida”, aseguró.

En ese sentido, la exvedette reveló que actualmente ella es víctima de acoso y que ha identificado a la persona, pues se trataría de un fan, que publica videos en las redes sociales donde finge agredir a Monique Pardo.





“Estoy siendo acosada malamente por una persona que era mi fan, que se hace llamar Alechi. Yo le tengo cariño y no quiere que él se convierta en un agresor. Ha grabado unos temas con una Monique de cartón a la que él golpea, le rompe los brazos y tiene un diálogo un poco agresor”, contó.

Pardo sostuvo que eso le asusta y que “le duele como mujer”, por lo que pidió al sujeto que reflexione y se rectifique, porque -según sostuvo- que no quiere denunciarlo ante las autoridades.

“No lo conozco en persona. Siento que está transgrediendo. No quiero tener que ir a las autoridades. Creo que te has equivocado, simplemente rectificate y alejate. No solo con Monique puedes ganar seguidores”, acotó.

“Haz las cosas con amor, no por ganar seguidores, puedes pisotearme, a mí me duele eso”, añadió Monique, quien finalmente recordó la vez que fue víctima de un secuestrador, que abusó de ella.

“Yo he sido una mujer secuestrada y quiero que me entiendan lo que he sufrido, lo que es estar en manos de un criminal, con una pistola en la cabeza. Hay heridas que pueden abrir”, concluyó la artista peruana de 59 años.