Monique Pardo sobre episodio de violencia familiar: "El príncipe se convirtió en un monstruo"

Monique Pardo reveló que se casó a los 14 años y fue víctima de violencia familiar. | Fuente: Facebook | Monique Pardo

Monique Pardo sorprendió al revelar que se casó a los 14 años y fue víctima de violencia familiar. Aunque la exvedette no quiso dar muchos detalles de este episodio de su vida, señaló que después de separarse inició su carrera artística.

La intérprete de "Caramelo", quien está a punto de cumplir 48 años de vida artística, habló en el programa "De qué hablamos esta noche" de RPP sobre cómo tomó la decisión de culminar su tormentoso matrimonio.

"Yo acababa de separarme de un matrimonio que se inició a los 14 años, tenía una niña maravillosa y todavía no tenía un sino. Qué iba a hacer para ver por esa niña y no aceptar nada del padre porque no quería volverlo a ver", dijo Monique Pardo.

"A esa edad nadie se enamora, son primeras experiencias que uno cree y se encapricha. El príncipe se convirtió en un monstruo, y no hay que callar", agregó.

Asimismo, señaló que un policía fue quien le aconsejó denunciar a su expareja por violencia familiar.



"En esa época me costó (...) Uno se avergonzaba, nadie tocaba el tema. Un policía me dijo que cruzara a denunciar el hecho, porque yo vivía frente a una comisaría que recién habían construido. Fue toda una odisea", comentó.

Finalmente, confesó que consiguió ponerle fin a su matrimonio a través de acciones "policiales" y "judiciales", pero "en silencio", debido a que no le agrada exponer este trágico episodio de su vida.