Bettina Oneto fue la nueva invitada del programa "A las 10 con Alán Diez". Durante la entrevista, la actriz y comediante peruana recordó sus inicios en la televisión, sus presentaciones en los extintos café-teatro y sus increíbles anécdotas con reconocidos artistas internacionales, entre ellos, Frankie Ruiz.

En una de las giras que el recordado salsero realizó por el país, Bettina logró pactar un encuentro con el artista en el departamento de su asistente. Ese día, Frankie tenía una presentación en Lima, pero estuvo a punto de incumplirla debido al buen momento que compartía con la artista nacional.

"Me enamoré perdidamente de Frankie Ruiz. Él tenía algunas presentaciones aquí (Lima), en uno de sus conciertos estábamos juntos, incluso casi olvida presentarse... mi asistente lo puede corroborar, el hombre me decía: 'Oye Bettina, Frankie tiene show', pero Frankie no se quería ir", reveló.

SU PASO POR LA RADIO

Además de su aventura con Frankie Ruiz, Bettina Oneto tiene otra anécdota con el salsero Ismael Miranda. Uno de los músicos de su orquesta cayó rendido ante los encantos de la actriz, incluso le propuso viajar al extranjero para empezar una nueva vida. Inmersa en el mundo del espectáculo, Betina tuvo la oportunidad de conocer a otros de renombre, sobre todo en su epoca radial.

En el año 2004, Bettina y Alan Diez tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en la desaparecida radio 'Ke Buena', el programa se llamaba 'Sin estrés'; y a pesar del tiempo, la comediante sostiene que este espacio aún permanece en el recuerdo de muchos taxistas.

"Trajimos a lindos artistas. Andy Montañez estuvo con nosotros y de ahí me lo llevé a almorzar", dijo Bettina tras negar que tuvo algún tipo de romance con el salsero. "Él estaba casado y vino con su hijo... pero creo que él moría por mí", expresó.

RETOMA SUS PRESENTACIONES

Actualmente, Bettina Oneto realiza algunas presentaciones a nivel nacional, hace poco estuvo por Chiclayo y rememoró la indescriptible experiencia que fue reencontrase con su público luego de suspender sus shows debido a la pandemia.

"Como artista hemos extrañado mucho la presencia del público; yo nunca pude hacer un programa streaming y ese tipo de cosas porque contaba un chiste y no escuchaba reír a nadie. No había ese contacto y esa energía que la gente te da y que hace que tú se la devuelvas".