Brenda Carvalho lloró al recibir un alto puntaje y críticas positivas tras su presentación en "Reinas del Show". | Fuente: Instagram / Brenda Carvalho

Brenda Carvalho se enfrentó a Vania Bludau para salvarse de la eliminación de "Reinas del Show" y sin duda, lo consiguió. La brasileña obtuvo uno de los mejores puntajes tras imitar a la recordada artista italiana Raffaella Carrá y se conmovió hasta las lágrimas por las críticas positiva de Gisela Valcárcel y del jurado del programa.

Cuando tuvo la oportunidad de dirigirse a su público, la artista no pudo contener las lágrimas al mencionar que siempre da lo mejor de sí en cada baile y que está muy agradecida por integrar el reality show.

"Todo esfuerzo vale la pena, nunca se debe bajar la guardia, agradezco el cariño de tu producción, puedo ser muy intensa, pero intenso que salga lindo... Quería que a ustedes les gustara, se emocionaran, porque yo me emociono. A mí me gusta estar acá (en ‘Reinas del show’), me apasiona y nunca sé si será mi última vez, que cada vez siento que se acerca más… Hay un cariño muy especial”, expresó Brenda entre lágrimas.

Por su parte, Gisela Valcárcel aseguró que Brenda era una de las participantes más queridas del programa por qué siempre está con el ánimo elevado y es muy disciplinada. El jurado no dudó en ponerse de pie para aplaudirle por todo lo que a conseguido a lo largo de su participación en el programa y en su vida.

Brenda Carvalho y su emoción de estar en " Reinas del Show "

Brenda Carvalho habló con la prensa tras su presentación en la última gala de "Reinas del Show" y ha dicho que ha sido una semana muy difícil para ella, pero ha logrado conseguir su objetivo.

"Es un programa, es un show, pero hay muchos sentimientos y tantos encuentros, que me emociona estar aquí. Puedes tener dolores de cabeza, estrés, quieres brindar lo mejor y quieres ser la mejor bailarina de ballet. Realmente es una bomba atómica de sentimientos. Ya acabé la semana, luche, ya regresaré a ver a Julinho, pero lo he conseguido", expresó la brasileña.

También contó que Julinho ha sido uno de los principales motores para conseguir este triunfo en la última gala, además, ha dicho que le ayudó mucho con la coreografía a pesar de que han estado separados por prevención tras los casos de COVID que se dieron en "Reinas del Show".

