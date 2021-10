Vania Bludau se quedará una semana más en "Reinas del Show" y en la siguiente gala se enfrentará a Melissa Paredes por la permanencia. | Fuente: Instagram / Vania Bludau

Después del enfrentamiento entre Vania Bludau y Brenda Carvalho, el jurado de "Reinas del Show" determinó que la modelo no continúe en competencia. Sin embargo, Gisela Valcárcel tomó la decisión de salvarla una semana más y le propuso enfrentar a Melissa Paredes por la permanencia.

La conductora de televisión aseguró que ella quiere que la exchica reality se quede en competencia y tras el próximo regreso de la esposa del jugador Rodrigo Cuba, sería bueno ver un enfrentamiento entre ellas y le preguntó si podría seguir en la siguiente gala.

"Melissa Paredes contrajo COVID, pero ya está recuperada y regresa a la competencia, así que considero que esos primeros motores los caliente con una grande como tú, Vania. ¿Aceptas batir ese duelo? Esto no es un salvavidas, debes jugártela en la pista y creo que todos debemos tener una segunda oportunidad", expresó Gisela Valcárcel.

Ante este pedido, Vania Bludau no dudó en aceptar la propuesta. "Yo dije que si el jurado me salvaba con un comodín, no iba a aceptar. Sin embargo, si tú me estás pidiendo un versus, entonces acepto el reto, lo voy a hacer".

Inmediatamente, sus compañeras de "Reinas del Show" no dudaron en felicitarle y regalarle aplausos por aceptar este reto propuesto por Gisela Valcárcel

Vania Bludau y su mensaje al jurado



Vania Bludau conversó con la prensa y aseguró que se siente feliz por sus comentarios de Tilsa Lozano y Belén Estévez, porque sus opiniones son de un jurado, pero también de un ser humano. Así que pidió que dejen de tirar hate a la gente por más que sea su papel, esto fue una clara alusión a lo que sucedió la semana pasada con Santi Lesmes.

"La semana pasada, Santi me habló horrible e inclusive ahora. La semana pasada terminé llorando y dejé que cale mucho, así que esta vez no lo dejaré. También creo que este tipo de comentarios no se deben hacer antes de que una participante haga su presentación", aseguró la modelo.

