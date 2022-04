Brenda Carvalho y Julinho comenzarán tratamiento para ser padres. | Fuente: Instagram

Brenda Carvalho y Julinho Andrade, una de las parejas más parejas más sólidas de la farándula local, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que desean convertirse en padres tras llevar una relación de más de una década.

En una entrevista al programa 'América espectáculos', la exintegrante de 'Esto es Guerra' comentó que todo dependerá del tratamiento y las recomendaciones que le brinde su médico. Por lo pronto, ya tiene programada su primera cita.

"Estoy justamente haciendo un tratamiento. Vamos a ver si me funciona, mañana tengo la cita, estoy bien. La idea es conversar con el doctor, a ver qué me dice, qué me recomienda, a ver qué hacemos y ya damos el siguiente paso", dijo la modelo brasileña.





EL SECRETO DE UN LARGO ROMANCE

Sobre el largo romance que mantiene con el exfutbolista y comentarista deportivo, Brenda Carvalho indicó que la clave para llevar una buena relación es la comunicación y compartir cosas no sólo como pareja, sino también como mejores amigos.

"Conversación, comunicación, sonrisa y mucho chiste. En una relación tienes que ser patas primero, mejores amigos, eso fue nuestro gran secreto, decirnos todo lo que pensamos, eso es chévere", concluyó.

En octubre de 2021, durante su participación en las galas de 'Reinas del show', la bailarina dijo que había tomado la decisión de congelar sus óvulos. En ese entonces, aclaró que todo dependía de lo que su doctora recomiende.

"Mi doctora va a tomar la decisión de si ya voy a congelar mis óvulos, de si ya voy a programar. Todo depende de cómo está mi organismo y de lo que diga la doctora, lo dejo en sus manos", había declarado.

El romance entre Brenda y Julinho comenzó en el 2010; previamente el exfutbolista había anunciado su ruptura con la modelo Paola Arias, mientras que la bailarina puso punto final a su matrimonio de cuatro años, el cual inició cuando ella tenía 20 años.

