Brunella Horna y Richard Acuña decidieron postergar su boda debido al Estado de Emergencia que se declaró en todo el territorio nacional tras las manifestaciones que se registran en distintas regiones. La pareja emitió un comunicado en redes sociales para hacer pública su decisión y anunciar que el matrimonio se celebrará cuando la crisis se haya resuelto.

"No es momento de celebrar; por este motivo, hemos tomado la difícil decisión de suspender nuestra boda en razón de la crisis actual", inicia el comunicado. "Ambos estamos convencidos de que el amor prevalece ante todo, porque el nuestro lo confirma. Hacemos votos por la paz y la unión de todos los peruanos", resaltaron.

Más tarde -y de nuevo en redes sociales- Brunella Horna compartió una imagen junto al excongresista; en la descripción, la modelo lamentó tener que esperar más días para subir al altar y oficializar su unión conyugal con Richard Acuña tras cinco años de romance.

"Así estábamos ayer, de un lado a otro coordinado todo por lo emocionados que estábamos por nuestra boda. Cada día nos levantábamos contando los días para ser esposos. Pero no podemos ser ajenos con lo que está pasando en el país y decidimos postergar la fecha", dijo la conductora.

Frente a la desazón, diversas amistades de Brunella recurrieron a la sección comentarios de la red social para transmitirle su apoyo, un gesto que conmovió a la figura de la televisión nacional: "Los que me conocen se imaginarán como me encuentro por eso quiero agradecer a cada persona que me escribió con tanto cariño", finalizó.

La pareja se iba a casar este sábado 17 de diciembre. Sin embargo, por el Estado de Emergencia que vive el país, decidieron postergar la boda.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la boda de Brunella y Richard?

Magaly Medina espera que la boda entre Brunella Horna y Richard Acuña supere sus expectativas y no sea como la "decepcionante" pedida de mano, donde los conductores de 'América Hoy' brillaron por su ausencia.



"Ojalá que la boda sea mejor que la pedida, no así a la improvisada cerrar una sala de cine para ponerle unos videítos, una canción y pedirle la mano (...) De verdad que decepcionante", criticó.

"Yo no veo a ningún lado a sus amigas de la mañana. Parece que ninguna es de su círculo cercano porque brillaban por su ausencia, no las convocaron ni las llamaron", agregó.

Por otro lado, Magaly Medina dio su opinión sobre el anillo de compromiso que Richard entregó a su prometida, pues al ver las imágenes, la figura de ATV sostiene que solo tiene unos "cuantos brillantitos".

"Sobre el anillo nadie ha hablado, pero qué puedes esperar. Debe ser una roca mínimo. La han hecho esperar tanto que debe tener el sortijón. No es que uno valore el amor de su pareja por el tamaño del anillo, pero si un hombre tiene su plata, lo que te da es su símbolo de amor y lo que te pueda comprar. No me digan que Richard Acuña no tiene plata", opinó.

