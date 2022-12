La conductora Brunella Horna y el excongresista Richard Acuña se comprometieron el 16 de julio de este año. | Fuente: Instagram

Brunella Horna y Richard Acuña habían anunciado que contraerían matrimonio el sábado 17 de diciembre. Sin embargo, la empresaria utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que su boda ha sido suspendida por la crisis que afronta el país.

A pesar de haberlo planeado hace meses, la conductora de América Hoy comentó que es una situación difícil la que está viviendo Perú, por lo que no es momento para celebrar su unión.

“No es momento de celebrar; por este motivo, hemos tomado la difícil decisión de suspender nuestra boda en razón de la crisis actual”, inicia el comunicado.

“Tanto nosotros como nuestras familias y amigos hemos esperado con entusiasmo la fecha en que ambos nos juremos amor eterno y confirmemos ante Dios nuestros deseos de una vida juntos. Hemos puesto mucho empeño en ello con la participación entusiasta de quienes nos quieren”, publicó.

De acuerdo con el mensaje, Brunella Horna y Richard Acuña no quieren hacer una gran fiesta en medio de las protestas. “Ambos estamos convencidos de que el amor prevalece, ante todo, porque el nuestro lo confirma. Hacemos votos por la paz y la unión de todos los peruanos”, finalizó.

Hasta el momento no han confirmado si se casarán en verano del próximo año o esperarán un poco más de tiempo.

No permitirá el ingreso de celulares

Para asegurar su privacidad, Brunella Horna tomó la decisión de prohibir el ingreso de celulares a su matrimonio. Según declaró, la medida es para evitar que se difundan o publiquen videos e imágenes de la ceremonia, tal como ocurrió en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexánder.

"Yo no sé qué va a pasar con mi boda, lo que sí les he prometido es que nadie va a llevar celular. Les voy a quitar, sobre todo la señora Janet que llegó con un trípode (a la boda de Ethel), incluso no podía ni tomar un vaso tranquila. Todos de la televisión no van a entrar con celular, prohibido", dijo en la entrevista.

Además, contó que Richard Acuña, será quien escoja la orquesta musical que animará y hará bailar a todos invitados de su boda.

Brunella Horna y Richard Acuña se comprometieron el pasado sábado 16 de julio; el excongresista le pidió la mano a la conductora en una ceremonia íntima a la que asistieron sus amigos y familiares, y en la que además cantó Ezio Oliva.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora presumió su anillo de compromiso en una fotografía acompañada por la siguiente leyenda: "Y le dije sí. La mejor sorpresa de mi vida. Te amo, Richard Acuña".

