Bruno Agostini en 'El valor de la verdad': ¿quién lo convenció de enfrentar el temido sillón rojo?

El exchico reality se sentó por primera vez en el sillón rojo de Beto Ortiz y reveló quién lo animó a aceptar, luego de años de rechazar la invitación.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Va a ser El valor de la verdad más fuerte que ha existido”, aseguró Bruno Agostini minutos antes de grabar su participación en el programa de Beto Ortiz.

El exchico reality regresó a la televisión peruana tras seis años alejado de las pantallas y lo hizo dispuesto a contarlo todo. Pero lo que pocos sabían es que su aparición en el temido sillón rojo no fue una decisión fácil… ni tomada en solitario.

En uno de los avances del programa, Bruno reveló que la producción se contactó con él hace cinco años para invitarlo. En ese entonces, decidió rechazar la oferta. “Llevo mucho tiempo evitando hablar... cosas de la vida”, contó. Sin embargo, esta vez fue distinto.

¿Quién convenció a Bruno Agostini?

“Mi novia me dijo: ‘Si lo vuelves a rechazar, eres un estúpido’”, confesó entre risas. Esa frase fue suficiente para que el español aceptara finalmente sentarse a responder, una a una, las preguntas sobre sus romances, escándalos y secretos del pasado. “No estoy nervioso. Me voy a presentar porque siempre han quedado algunas cositas pendientes por el camino”, dijo.

Entre las preguntas que enfrentó estuvieron: “¿Tuviste una relación clandestina con Milett Figueroa?”, “¿Tuviste un choque y fuga con Melissa Loza?”, “¿Te peleaste con Coto Hernández por Jamila Dahabreh?” y otras vinculadas a Micheille Soifer, Shirley Arica y Vania Bludau.

Más revelaciones de Bruno Agostini

“No he hablado por mucho tiempo, pero creo que es necesario decir siempre la verdad”, aseguró. A lo largo del programa, Bruno no solo hizo confesiones sobre sus exparejas, también soltó frases como: “Nunca he llorado por amor… pero me dolió mucho lo que hizo esa mujer”.

En el set estuvo acompañado por Renzo Spraggon y Macarena Vélez, excompañeros de Combate. Beto Ortiz, por su parte, lo describió así: “Los hermanos Agostini tienen en común esa libertad, ese desparpajo para hablar de los temas más íntimos con absoluto desenfado. El inventario de amores que ha hecho en este programa ha sido revelador, pero también muy divertido”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis