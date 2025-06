Bruno Agostini en 'El valor de la verdad': romance con Milett Figueroa, Micheille Soifer y más revelaciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bruno Agostini será el próximo invitado en el programa El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Bruno Agostini es el próximo invitado en El valor de la verdad. El exintegrante de Combate se sentó en el sillón rojo para hablar sobre su "relación clandestina" con Milett Figueroa, su romance con Micheille Soifer, un aparente "choque y fuga" con la modelo Melissa Loza, entre otras revelaciones de su vida.

En efecto, el programa conducido por Beto Ortiz compartió este martes un adelanto en sus redes sociales con Fabio Agostino. El —ahora— empresario español habló primero de cómo inició su interés por Milett Figueroa.

“¿Tuviste una relación clandestina con Milett Figueroa?”, fue la pregunta planteada por el polígrafo. “Ella me agarra las manos. Cuando veo lo cariñosa que estaba conmigo y lo bien, yo dije: 'No puede ser'. Me dijo: 'No te preocupes, vamos a mi casa'. Yo dije: 'Gracias, Dios mío' (…) Hacíamos el amor de una manera impresionante”, expresó Agostini.

Seguidamente, la ex personalidad de televisión también se refirió a los duros comentarios que hizo Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, en su contra luego de que este revelara, días atrás, que tuvo intimidad con su hija.

“Su madre salió en la televisión de forma inadecuada hablando sobre mí. Entonces, la próxima vez que se dirija usted a mí, hágalo con respecto”, señaló.

Milett Figueroa será tema de conversación en la siguiente edición de El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (milett)

Romances con Micheille Soifer y Melissa Loza

Bruno Agostini no solo hablará sobre Milett Figueroa en El valor de la verdad. El modelo e influencer, además, dará detalles de su romance con la cantante Micheille Soifer.

“Una vez fuimos a un bar. Yo tenía el celular y me dice: '¿con quién estás hablando?' y me lo saca. Yo la garro y le digo: 'Yo hablo con quién se me jacte y tú estás mal por haber tocado mi teléfono'. Se va corriendo, llorando. Luego, entra Alejandra Baigorria a decirme unas locuras”, comentó Bruno en la promoción del programa.

Del mismo modo, Beto Ortiz revela otra pregunta sobre la vida íntima sobre Agostini. “¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Melissa Loza?”, manifestó el periodista. “Yo nunca he llorado por amor. Me dolió mucho lo que hizo esa mujer”, sostuvo Agostino dando una supuesta respuesta sobre Loza.

Por último, Bruno Agostino hizo un ranking de sus mejores exparejas. “Primero está Michelle Soifer, luego Milett (Figueroa), Yamila”. “¿Vania al final?”, consultó Ortiz. “Si, de todas las que mencionaste, Vania en la cola, la última”, concluyó Agostini su respuesta.

