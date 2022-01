La actriz Camucha Negrete iba a ser imagen de 'Aló Camucha', sin embargo, este programa pasó a ser “Aló Gisela”, conducido por Gisela Valcárcel. | Fuente: Composición

La popular actriz Camucha Negrete sorprendió a todos los televidentes al confesar que ella iba a ser imagen de “Aló Camucha”, sin embargo, este programa pasó a ser “Aló Gisela”, conducido por Gisela Valcárcel.

La artista peruana contó que no estaba molesta con su colega sino con Panamericana Televisión ya que había firmado un contrato, pero no fueron tan transparentes como ella pensaba:

“Era ‘Aló Camucha’ y no ‘Aló Gisela’. Yo firmé contrato y en ese entonces era un momento muy difícil de mi vida porque acabamos de perder a mi bebé y estaba con una depresión terrible... Me llamaban del canal y yo no quería ir, pero cuando logro venir al canal me hablan del programa, me hacen ver los videos y las cosas, firmé contrato, pero no un nombre”, dijo en ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

Camucha Negrete continuó contando que ese contrato, al parecer, no tenía validez porque le iban a dar el programa a Gisela Valcárcel: “Yo no creía porque tenía muchos años en Panamericana”, agregó.

“La subestimé, era una chiquilla, recién empezaba, pero lo hizo muy bien y mírala donde está, pero en ese momento para mí fue terrible. Me resentí con el canal”, concluyó la reconocida actriz.

Camucha Negrete iba a ser imagen de “Aló Camucha", sin embargo, Panamericana Televisión se lo dieron a Gisela Valcárcel. | Fuente: Twitter

Camucha Negrete recibió premio internacional a Mejor actriz

"Papá X Tres" tuvo un buen recorrido por festivales internacionales en el 2020. Gracias a ello, la popular y querida Camucha Negrete sorprendió al llevarse las palmas del Overcome Film Festival al ganar el premio a Mejor Actriz.

La destacada actriz peruana regresó al cine en el 2019, dando vida a la carismática madre de un joven periodista, quien en medio de una crisis laboral y personal debe hacerse cargo de sus tres hijos a tiempo completo.

Como la querendona abuela, Camucha entrega un personaje inolvidable que fue reconocido con este importante premio en Estados Unidos. La cinta fue producida por Big Bang Films y escrita y dirigida por Sandro Ventura Mantilla, quien se basó en sus propias experiencias como joven padre al momento de escribir el guion.

Este es el cuarto galardón internacional para "Papá x Tres", el cual ya obtuvo los premios a Mejor Comedia en el UNOFEX Award y en el Freedom Film Festival y el premio a Mejor Película en el Festival de Cine Latino Americano.

