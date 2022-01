Farándula despide el 2021 con mensajes esperanzadores en sus redes sociales. | Fuente: Instagram

El 2021 terminó y muchas figuras de televisión mostraron su felicidad por despedirse de un año marcado por la pandemia de la COVID-19, problemas sociales e inestabilidad política.

Gisela Valcárcel, Magaly Medina, Raúl Romero y Cristian Rivero son algunos personajes de la farándula local que celebraron la llegada del 2022. En las redes sociales, ellos publicaron mensajes de esperanza y agradecimiento por el inicio de este nuevo año.

Aunque el Año Nuevo empieza todavía con la incertidumbre generada por la pandemia de la COVID-19, las celebridades del cine y la TV compartieron a sus seguidores varios mensajes inspiradores explicando el sentido de esta celebración.



GISELA VALCÁRCEL

"Esa paz que tanto he buscado 😌. Esa que nadie puede entender y que a mi me hace tan feliz ❤️. ¡Hermoso 2021 te vas y con ilusión aguardamos al 2022".

MARICARMEN MARÍN

"Que todos tus sueños se cumplan siempre"

CRISTIAN RIVERO

"Como para no perder la costumbre, recibimos el 2022 con aventura. 🤟🏻 Este año no se repite lo del corcho en el ojo, este año se recibe el 2022 en una montaña rusa. ¡Después les cuento cómo me levanto mañana! 🤣 Gracias por todo 2021, no nos sorprendas mucho 2022. 🙏🏼"

ADOLFO AGUILAR

"2022 te recibo con los brazos abiertos 🍾 2021 no fue tan malo para mi… pero este año que llega TIENE que ser mejor!"

MAGALY MEDINA

"¿Listos para recibir un nuevo año? Quedémonos con los mejores recuerdos, las mejores experiencias vividas en este 2021 y agradezcamos por poder haberlas vivido. ✨Preparémonos a recibir el 2022 porque estoy segura, será mucho mejor. ¡Feliz año! 🥂"

JORGE BENAVIDES

"Aqui estamos todos juntos a puertas de recibir el 2022. Un Millón de gracias a todos Uds por acompañarnos el 2021. Nuestro Trabajo es hacerlos reír y creemos que este año qué pasó lógramos nuestro objetivo. Feliz Año 2022. 😜😜"

MELISSA PAREDES

"2022 estoy lista!!!🤍 ahí te voy!! Con todaaaa💪🏽 ❤️"

RAÚL ROMERO

"Feliz año queridos amigos!"

ERICK ELERA

"Y de todo corazón deseo que sea un mejor año para todos"

MELISSA KLUG

"Adios 2021 🔙 gracias por todo fue un año más de aprendizaje y de muchas emociones , en este 2022 mis mejores deseos de corazón para todos ustedes FELIZ AÑO NUEVO"

MAURI STERN

"Haz lo que amas hacer 🔥💪🏼 viene lo mejor 2022! VAMOOOOOOS 🔥"

ESTRELLA TORRES

"Gracias 2021 ✨ Bienvenido 2022"

