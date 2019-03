Carlos Alcántara planea ser director de cine: "Quiero dirigir algo que yo escriba"

Carlos Alcántara planea incursionar como director de cine. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Alcántara

El actor Carlos Alcántara, quien protagonizó la trilogía más exitosa del cine peruano, "Asu Mare", ahora es el productor asociado del documental "Contigo Perú".

Esta película cuenta la clasificación y la participación de Perú en el mundial de Rusia 2018, pero desde la perspectiva del hincha. Un registro documental sin precedentes que promete volver emocionar a los aficionados del fútbol y de la 'blanquirroja'.

Carlos Alcántara conversó con RPP Noticias sobre su participación como productor asociado de "Contigo Perú", donde también realizó trabajos de camarógrafo porque muchas de las imágenes que el registró cuando asistió a Rusia 2018 fueron usadas para el documental.

"Yo quiero empezar a trabajar como director, estar detrás de cámaras. Actuar me encanta y creo que no lo voy a dejar se hacer nunca, pero también estas últimas 7 o 6 películas en las que he participado he estado como co-director. No tan presente, pero he estado en todos los procesos de las películas".

El actor también reveló su deseo de dirigir una película en un futuro cercano, pero eso sí, esta debe ser filmada y escrita por él mismo.

"Yo quiero dirigir algo que yo escriba. O sea, desde el guion, no que me digan quieres dirigir esta película (con un guion ya escrito). Creo que no estoy capacitado para eso. Yo quiero filmar y dirigir algo yo escriba y tenga metido en el corazón. Temas tengo montones, aún tengo que aprender", concluyó Carlos Alcántara.

El documental "Contigo Perú" llega a los cines este jueves 21 de marzo y promete revivir la participación peruana en Rusia 2018, pero desde los ojos de la hinchada peruana.