Carlos Alcántara y Ricardo Mendoza protagonizaron una polémica días antes del estreno de '¡Asu Mare! Los amigos'. | Fuente: Composición (Instagram)

En el preestreno de '¡Asu Mare! Los amigos', el director Carlos Alcántara decidió responderle a los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna, luego de que el primero diera a entender en un mensaje en redes sociales que diría "la verdad" sobre su ausencia en la película e, incluso, asegurara: "¡Vamos a ver quién se cuelga de quién!".

"Uy, sí, me estoy colgando porque todo el Perú está con ellos, uy, sí. Me da risa, nada que ver. Tomo las cosas como de quien viene. Si ellos son felices con lo suyo, que sean felices. Si están facturando plata como locos, bacán. Si eso es lo más importante para ellos, bien, pero yo no me voy a poner en plan de dime o qué dijo", señaló el también actor al diario Trome.

Según Carlos Alcántara, los conductores de "Hablando huevadas" están "alucinando". "Están un poco fuera de la realidad, yo tengo una carrera larga, tengo años en esto, estoy viejo para pelear. Nunca he sido mediático por algún escándalo, así que sigan con su juego", agregó. Y después indicó que "a las justas" conoce a Ricardo Mendoza.

"No me gusta hacer tanto foco en una cosa pequeña. Yo nunca he tenido ningún comentario hacia ellos, trabajo incansablemente para que la gente disfrute de películas ye llos están alucinando; es más, están haciendo promoción para su gira, pero me parece raro pues se supone que tienen hartos seguidores. Por respeto a sus fans, no deberían meter floro diciéndoles: 'En el show de la gira voy a decir la verdad'. ¿Qué verdad van a decir? Si la verdad la hizo Dios. Prefiero tomar las cosas con humor", manifestó.

'¡Asu Mare! Los amigos': ¿Por qué Ricardo Mendoza no aparece?

RPP Noticias conversó con el productor de la película Miguel Valladares, quien reveló el verdadero motivo detrás de la ausencia de Ricardo Mendoza en el spin-off de 'Asu Mare'.

"La razón no es tan dramática como la pinta la prensa o las redes sociales. Es básicamente un tema de timing, él está en un momento totalmente distinto, porque le ha ido bien con su show. Cuando empezamos el proyecto, él ni siquiera sabía que iba a estar en la película, que ni siquiera tenía el nombre de 'Asu Mare'", comentó.

Valladares agregó que quien interpretaba a 'Tarrón' tampoco "estaba seguro" de querer formar parte de la cinta derivada de 'Asu Mare'. Luego de un año de que conversaran sobre el proyecto, lo volvieron a convocar. Mendoza aceptó, según el productor, "pero luego pasó el tiempo y todos [los miembros del elenco] firmaron contrato, menos él", señaló.

"No quería comprometerse con nosotros a firmar un contrato, si no estaba seguro. Entonces pasó el tiempo y la película extrapoló a ser '¡Asu Mare! Los amigos' en otro nivel de producción y quedamos por mutuo acuerdo en que él estaba muy complicado de tiempo. Económicamente, él ahora no se puede tomar una licencia de un mes para rodar una película, quizá por el monto que le estábamos ofreciendo", indicó.