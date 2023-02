Carlos Alcántara debuta como director con '¡Asu Mare! Los amigos'. | Fuente: 3 Puntos Comunicación Creativa

Decía la salsa: todo tiene su final, nada dura para siempre. Pero 'Asu Mare', la franquicia de Tondero que parecía haber llegado a su conclusión con la tercera parte, decidió apostar por un spin-off, bautizado como 'Asu Mare 4', aunque en realidad se titule '¡Asu Mare! Los amigos'. El proyecto, que significa el debut de Carlos Alcántara en la dirección, está enfocado ahora en esa muchachada que acompañó al protagonista en las cintas precedentes.

En conferencia de prensa, sin embargo, el director aseguró a RPP Noticias que con esta cinta derivada ya es suficiente. "Creo que estos actores y estas actrices maravillosas tienen la capacidad de poder hacer un producto nuevo, una historia nueva, personajes distintos. Lo hemos visto cada uno en el proceso de la [Asu Mare] uno, la dos, la tres, cómo han ido creciendo", afirmó, rodeado de parte del elenco de la cinta.

"Creo que se debería quedar así. Lo estoy diciendo en serio. Tratar de buscar un nuevo guion, una nueva historia, donde algunos o todos puedan participar. Tenemos la capacidad de reinventar algo, reinventarnos, empezar con un proyecto nuevo y que se queden tranquilos también", indicó Carlos Alcántara. Y de inmediato subrayó: "Por mi parte, aquí queda todo y empezaremos una nueva vida".

Carlos Alcántara y la experiencia de dirigir

A lo largo de 36 años, Carlos Alcántara estuvo detrás de las cámaras. Era una carrera actoral en la que se sentía cómodo, aunque en el fondo, según dijo, habitaba ese director que le decía: "¿Tú lo harías así? ¿Cómo lo harías?". Su oportunidad, finalmente, llegó con '¡Asu Mare! Los amigos' y la experiencia, confesó, fue "maravillosa", pues se sintió como "pez en el agua", aunque el proceso resultó ser "muy duro".

"Ha sido muy duro, porque es mucho tiempo", señaló al respecto. "Hay una preproducción, hay que gestar ese guion, que ha pasado por varios procesos. Había siempre un problema que no se concretaba... después viene la producción, el rodaje, la posproducción. Son cinco meses en los que he estado desaparecido, tratando de sacar adelante este producto", indicó el protagonista de películas como 'Perro guardián' y 'El gran león'.

Para Carlos Alcántara, una de las cosas "más difíciles" de dirigir '¡Asu Mare! Los amigos' fue filmar "todo en tan poco tiempo". "Es la primera película que se logra sacar en tan poco tiempo, en menos de cinco a seis meses. Obviamente, con el año atrás de guion. Creo que hemos batido récord y espero que no sea la última [vez que dirija]", indicó.

Miguel Vergara, Emilram Cossío, Franco Cabrera y Andrés Salas protagonizan "¡Asu Mare! Los amigos".

Proyectos después de '¡Asu Mare! Los amigos'

Como actor, Carlos Alcántara ya tiene preparada una nueva película. Se trata de la comedia 'El año del tigre', que llegará a las salas de cine el próximo 30 de marzo y donde vuelve a compartir roles con sus antiguos compañeros de 'Pataclaun', Wendy Ramos y Gonzalo Torres.

En cuanto a su papel de director, el popular 'Cachín' sostuvo que le gustaría rodar una cinta sobre la educación en el Perú. "Cada vez que cuento anécdotas de mi educación, de mi colegio, ahí hay un montón de material. La gente se ríe y no me cree cuando cuento algunas cosas que he vivido yo en carne propia", señaló.

"Me encantaría escribir sobre la educación en el Perú desde mi punto de vista, cómo era antes y cómo es ahora. Hay 40 años [de diferencia] y no ha cambiado, la educación sigue en el mismo sistema, seguimos insistiendo en algo para mí obsoleto... Yo he vivido la primaria en colegio parroquial y la secundaria en colegio nacional. Entonces hay un contraste. Y también tengo la otra parte, porque tengo 25 años como padre de un chico con habilidades diferentes, tengo conocimiento de la educación especial. Creo que tengo material en el fondo de mi corazón para hablar de la educación", dijo.

