Ricardo Mendoza es el sobrino del comediante peruano Carlos Alcántara. | Fuente: Composición

Carlos Alcántara se pronunció nuevamente sobre la ‘broma’ hacia el equipo de Futsal Down y resaltó que el comunicado que publicó en sus redes sociales no era directamente para su sobrino Ricardo Mendoza, sino para todos en general.

“Es un tema bien delicado de hablar porque es un sobrino directo, hijo de mi prima hermana, pero yo tuve una desvinculación de toda la familia de mi papá tontamente, pero quiero aclarar que la prensa te enfrenta sin que tú te enfrentes. Yo nunca he dado nombre ni nada, yo he hablado en general”, comentó el comediante.

Además, Carlos Alcántara aclaró que se puso en los zapatos de los papás que tienen un hijo con habilidades especiales: “Tan duro y difícil que es, y que después eso sea motivo de burla y se sienten con derecho que lo suyo es humor. Bueno, es su rollo, no me voy a meter, pero cuando me tocan a los míos yo voy a saltar siempre”, manifestó.

Por otro lado, el actor peruano aclaró que, si se hubiera referido a Ricardo Mendoza y Jorge Luna, les hubiera hablado directamente a ellos y no por una red social.

¿Qué dijo Carlos Alcántara sobre las 'bromas' al equipo de Futsal Down?

Carlos Alcántara salió en defensa de las personas con Síndrome de Down luego de que los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conocidos por ser parte del programa 'Hablando huevadas', hicieran bromas sobre el equipo de Futsal Down.

Compartiendo un comunicado del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), el reconocido actor pidió respeto para ellos:

“Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos (as) con habilidades diferentes o con alguna condición médica, hay mucha gente que aún continúa burlándose y riéndose de ellos. ¡Basta ya de hablar huevadas!”, escribió Carlos Alcántara en referencia al programa de YouTube.

En dicho comunicado, la entidad también rechaza este tipo de comentarios e invitó a los conductores de este espacio de entretenimiento que el Síndrome de Down no es motivo de burla ni discriminación.

