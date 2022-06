Carlos Alcántara confesó que está perdiendo la visión de un ojo, debido al glaucoma que padece. | Fuente: Carlos Alcántara / Instagram

Carlos Alcántara está cerca de perder la visión de uno ojo, según comentó al programa “Día D” en una entrevista en el marco del Día del Padre y el reciente estreno de su última película, “Igualita a mí”.

Tras hablar sobre su experiencia como padre y el deseo de ser abuelo, comentó que nadie tiene la vida comprada, y que es importante pensar en el futuro para tener una calidad de vida cuando uno sea mayor y el organismo no funcione bien.

Según comentó, él padece de glaucoma desde hace años, y esto lo ha llevado a perder la visión de un ojo progresivamente, lo cual, como es de esperarse, lo ha afectado anímicamente.

“Tengo algo que a mí me ha afectado bastante emocionalmente, perder un sentido. Tengo glaucoma, padezco de glaucoma hace ya tres años. Tengo varias operaciones. Por ello, tengo una válvula en el ojo derecho; casi me queda un 10% de visión”, explicó Carlos Alcántara.

¿Cómo ha afectado a Carlos Alcántara la casi pérdida de un ojo?

Esta pérdida parcial de la visión ha afectado diversas actividades que realiza Carlos Alcántara en el día a día, como hacer deporte, conducir o tocar un instrumento, como es el caso del saxo:

“No puedo tocar saxofón, porque es un instrumento donde hay que hacer mucha presión. Manejar, es una cosa que por este lado [se lleva la mano al ojo derecho] no veo, y es una cosa que tengo que estar atento”, explicó el actor.

”Cachín” explicó que, al no mirar con dos ojos, su visión ha perdido la profundidad de campo y las cosas se le aparecen en el mismo plano. Y para cuidar el otro ojo, tiene que usar lentes todo el tiempo. “Yo casi estoy, como diría textualmente, medio ciego. De dos ojos, hay uno que no funciona. Tengo que cuidar más el otro”, comentó.

Aún así, Carlos Alcántara se las ingenia para continuar practicando deporte, ya sea jugar fútbol o hacer crossfit. Indicó que más allá del problema de visión, se encuentra físicamente bien.

A Carlos Alcántara le gustaría ser abuelo

Durante la entrevista con “Día D”, Carlos Alcántara habló sobre la paternidad. Su última película, “Igualita a mí”, es justamente sobre un hombre que, a sus 50 años, quiere seguir haciendo vida de soltero, pero que se entera que es padre de una joven que está por ser madre; o sea, su personaje será padre y abuelo casi al mismo tiempo.

Y en lo personal, la idea de ser abuelo le atrae mucho. “Creo que a mí también el cuerpo me pide ser abuelo. Creo que ya cumplí con el tema papá y el cuerpo también me pide un nietecito o una nietecita”, confesó, al hablar de su hijo mayor, de quien comentó ya es independiente y con pareja.

