Carlos Alcántara es un actor, humorista y productor peruano, conocido por su papel de 'Machín' en 'Pataclaun'. | Fuente: Instagram

El actor Carlos Alcántara preocupó a sus seguidores después de compartir una foto desde el hospital en las redes sociales. Si bien mantiene su vida privada en reserva, el popular ‘Cachín’ no se encuentra bien de salud.

De acuerdo con su publicación, sufrió un accidente en la pierna derecha. "Metí la pata. ¡Qué sexys mis medias!", se lee. Hasta el momento no se conoce qué ocurrió, sin embargo, recibió varios comentarios de sus amigos y seguidores.

Personajes como Wendy Ramos, Germán Loero, Nathy Valencia, Gonzalo Torres y más, le desearon pronta recuperación. "Te vas a recuperar pronto. Te mando toda la energía", “Recupérate pronto querido Cachín”, “Sana, sana, patita de rana”, “Las mejores vibras para tu pronta recuperación Cachín”, y más.

'El año del tigre': La nueva cinta de Carlos Alcántara

La cinta 'El año del tigre', protagonizada por Carlos Alcántara, Wendy Ramos, Gonzalo Torres, Jossi Martínez y Nashla Bogaert y que llegará a los cines peruanos el próximo 30 de marzo.

'El año del tigre' es una comedia sobre un restaurante que está a punto de irse a la ruina, y una pareja de esposos hará todo lo posible para impedirlo. Ellos pasarán una y mil aventuras, donde tendrán que afrontar una serie de conflictos con todo tipo de personas, entre malas y buenas, mafiosos y timadores.

La cinta es presentada por Star Distribution LA y Cinecolor Perú, una producción de Bou Group, protagonizada por Carlos Alcántara, Nashla Boagert, Gonzalo Torres y Wendy Ramos. Escrita y producida por José Ramón Alamá, dirigida por Yasser Michelén, bajo la producción ejecutiva de Vicente Alamá, Héctor M. Valdez, Fior D’Aliza Martínez y José Ramón Alamá.

Esta película llega después de 'Asu Mare 4' donde Alcántara no descarta que sea la última película de la exitosa saga; aunque a futuro se anuncien más historias sobre los amigos de 'Cachín', estas tendrían un título distinto a las entregas anteriores.

"Yo creo que pueden venir más (películas), pero no necesariamente llamarse 'Asu mare'. Aquí ha empezado una nueva etapa en mi carrera profesional. Yo tengo una paralela de actor y una de director, donde he visto que el resultado está gustando. Yo estoy poniendo el pecho y la espalda para las críticas, pero yo no hice una película pensando en que quiero dármela de director; esta es una película generada por todos, pero con un toque personal de 'Cachín'", finalizó.

