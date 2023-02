El presentador decidió pasar nuevamente a la fila de los casados con Marita Cornejo, a quien conoció en una aplicación de citas hace 3 años. | Fuente: Instagram

Carlos Galdós sorprendió a sus seguidores al anunciar que contrajo matrimonio con María del Carmen Cornejo, quien es 15 años menor que él. A través de sus redes sociales, el locutor radial publicó algunas postales de la ceremonia íntima a la que asistieron familiares y amigos cercanos.

"Es una validación de nuestra relación, me reafirmo que siempre creeré en el amor, el amor propio de buscar cada uno su felicidad y el amor con el ser que amas" dijo Galdós tras dar el "Sí, acepto".

De acuerdo a las imágenes, Carlos vestía una camisa de cuadros y detalles en tonalidades claras con un pantalón caqui, mientras la novia llevaba un vestido blanco y una diadema dorada que lució en el cabello. "Nos casamos, estamos muy felices", escribió Cornejo, de 33 años, quien es una diseñadora de moda.





¿Cómo nació el amor entre Carlos Galdós y María del Carmen Cornejo?

Carlos Galdós y María del Carmen Cornejo se conocieron en 2020 a través de la aplicación de citas 'Tinder', poco antes del inicio de la pandemia de la COVID-19. Ambos comenzaron a convivir en la temporada de confinamiento y hasta compartieron los gastos del hogar.

Es la tercera vez que el presentador contrae matrimonio, aunque no califica como fracasos sus compromisos anteriores; por el contrario, tiene un concepto claro de lo que significa el matrimonio.

"El matrimonio no necesariamente tiene que ver con el amor, sino tiene que ver con poner en orden algunos términos legales. El matrimonio tiene que ver con ordenar y cuidar a la otra persona. El amor tiene que ver la convivencia, los pactos que tienes con tu pareja, pero el matrimonio es un trámite que pone en cuidado ante la ley a la persona con la cual estás conviviendo", dijo a Trome.

¿Quién es María del Carmen Cornejo?

Con 33 años de edad, María del Carmen Cornejo es una asesora de imagen, diseñadora y empresaria, dueña de la empresa textil Marita Cornejo, donde ofrece diversas prendas de vestir.

"Me gustaría decirles que soy una mujer muy alegre. Me gusta mucho reír y disfrutar de las cosas más sencillas: mi familia, la naturaleza y mi trabajo (…) Pero, sobre todo, me considero una mujer súper responsable. Cuando me comprometo a hacer algo o cumplir una meta, mi esfuerzo y energía se concentran en lo que tengo que hacer", escribió sobre su perfil en el portal Novica.

No obstante, antes de tener su propia empresa, Cornejo cuenta que vivió una pesadilla. "Yo trabajaba en un negocio familiar en el que el dueño era un macho muy agresivo. No me sentía bien conmigo misma ni tenía la fuerza para denunciarlo. Más de una vez me planteé irme a casa y volver a mi zona de confort", relató.

