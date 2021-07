Carlos Galdós cumple 20 años como humorista con un show virtual: “La vida merece ser celebrada”

Este año, Carlos Galdós se vio envuelto en un dilema: “celebrar” o no sus 20 años como humorista, en medio de un contexto de pandemia que le ha costado la vida a miles de peruanos. Aunque al inicio no le pareció una buena idea festejar esta fecha, su propia experiencia le permitió “recapacitar” y entender que la vida también merece ser celebrada. Por ello, ha preparado un espectáculo llamado “Galdós: 20 Años – Live Stream”.

En entrevista con RPP Noticias, el locutor de radio Oxígeno hizo un repaso de sus inicios como humorista y confesó cómo se sintió al pensar que “celebrar” esta fecha no era una buena idea. Sin embargo, también se dio cuenta que “no era justo” quedarse en el dolor.

“Al inicio estaba un poco receloso porque este es un momento donde hay tanto dolor en general a todo nivel , y me incluyo dentro de ese dolor, en mi familia también hay pérdidas”, cuenta Galdós, pero agrega que en un momento recapacitó y se dijo así mismo: “la vida también necesita ser celebrada”

“No es justo para la vida quedarme solamente con el dolor de la pérdida. La pena también tiene un regalo y una lección que es vivir. Esa es la gran lección. Ser consciente que la vida es un espacio para estar a tus anchas y no andar estar perdiendo el tiempo por tonterías ”, agrega.

Carlos Galdós y su humor de reflexión

Este jueves 29, Galdós presentará un espectáculo titulado “Galdós: 20 Años – Live Stream”, un show virtual en el que asegura repasará "anécdotas de cada show jamás antes contadas" en sus dos décadas pisando escenarios como humorista.

“Mi propuesta es hacer humor de reflexión y de cuestionamiento. Lo que quiero es que las emociones se muevan, que se le erice la piel”, asegura el comediante. “Las personas que ven mis espectáculos saben que me encontrarán a mí, pero también encontrarán mis opiniones sobre cualquier tema. (Espero) que lo que pueda decir les sirva de espejo y sea un llamado para cambiar algo en su vida o tomar alguna acción”, explica y promete que no dejará de lado el humor.

Su familia le prohibió ser comediante

Otro tema del que hablará el artista en esta presentación es el momento cuando decidió comentarle a su familia su decisión de dedicarse a la vida humorística.

“Cuando comuniqué en mi casa que quería ser comediante, casi me ahorcan. Y eso fue lo más suave, incluso. Ese momento lo vi por muchos años con mucha cólera y pena, porque mi familia no me apoyó. Sin embargo, no podía quedarme con la negativa de ellos, tuve que verlo por mí mismo. Eso, por ejemplo, es un gran momento de mi vida. Es un momento que agradezco hoy profundamente. Si no hubiera sido por ese momento, no estaría haciendo lo que hoy hago o de la manera como lo hago”, cuenta Galdós.

El impacto de la pandemia

El locutor de radio Oxígeno además revela que, contrario a lo que se piensa, este tiempo de pandemia le ha permitido realizar más espectáculos privados del que usualmente hacía en años anteriores, entre ellos están ‘Jodidos, pero contentos’, ‘Cosas que no digo del COVID, ni de ti’, ‘Porque soy tu madre y punto’, y otros más.

“En este año y medio, al menos cada 45 días, hacía una reunión virtual en donde ponía un tema diferente. No necesariamente era un show, pero con eso interactuaba con la gente. Este año y medio he hecho más shows que en 20 años de carrera. Incluso por San Valentín hablé sobre la ansiedad”, comparte.

“Galdós: 20 Años – Live Stream”

En este nuevo espectáculo, Carlos Galdós promete compartir recuerdos entrañables junto a su banda, con canciones en vivo cantadas por él mismo y con material exclusivo e inédito directamente sacado del baúl de sus recuerdos.

“Habrá mucho material de videos de recuerdos de mí. Épocas en las que tenía cabello. Vamos a reírnos juntos, porque hasta ahora me da mucha risa ver mi cara en los afiches de hace 20 años”, dice Galdós entre risas.

El evento se realizará en un moderno estudio limeño, equipado con tecnología de punta, incluirá hilarantes pasajes de su vida y de su paso por la televisión y la radio; además de un espectáculo privado llamado 'La previa' en donde los participantes podrán hacerse acreedores a regalos como un DVD autografiado, storie personalizado, foto autografiada, entre otros obsequios. Carlos Galdós participará junto con este grupo que será cerrado e interactuará de manera directa antes del espectáculo.

Fecha: Jueves 29 de julio

Live Stream (En vivo)

Hora: 8 p.m.

Entradas: EntradaYa bit.ly/3i6SfrO

Precio: Desde 65 soles

