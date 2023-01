Carlos Vílchez y Jorge Benavides se conociero en 1985 en el teatro Leguía, pero empezaron a trabajar juntos en la televisión en 1988. | Fuente: Instagram

El actor cómico Carlos Vílchez estuvo en el programa especial de Año Nuevo de ‘JB en ATV’ donde habló por primera vez sobre su retiro del espacio de entretenimiento para mudarse a otro canal con un nuevo proyecto.

Si bien antes no ha querido dar declaraciones, esta vez, Vílchez abrió su corazón para despedirse de sus compañeros y de su gran amigo Jorge Benavides. "El próximo año tengan por seguro que les va a ir a recontra bien, obviamente. Lo digo con todo cariño porque yo me paso a retirar, es mi último programa. Me tengo que ir porque es parte de la vida", dijo con la voz entrecortada.

"Les deseo lo mejor y ténganlo por seguro que igual los voy a visitar", agregó Carlos Vílchez. Por su parte, JB le dedicó unas emotivas palabras:

"Él más que un compañero, es un amigo, así que tienes las puertas abiertas en ATV, cuando decidas volver", comentó aceptando su salida del canal.

María Pía Copello confirma su regreso a la tv con Carlos Vílchez

María Pía Copello confirmó que volverá a la televisión para conducir un programa de corte familiar que se emitirá al mediodía a través de América Televisión. Aunque todavía no se ha revelado el nombre del proyecto, la exanimadora infantil tendrá como co-conductor a Carlos Vílchez.

De esta manera, la noticia convalida lo dicho hace unas semanas por Magaly Medina sobre la inminente salida del humorista de las filas de ATV y del programa cómico que lidera Jorge Benavides. Se espera que la nueva apuesta televisiva ocupe el lugar que dejó el programa En boca de todos.

"(Estoy) contenta, emocionada. Es una mezcla de sentimientos. Tomo con muchísimo cariño y humildad el hecho de que piensen en mi para este proyecto", indicó al programa América Espectáculos.

"Como siempre digo, las cosas siempre se hacen con un poco de temor, con miedo, pero hay que hacerlas igual", agregó la exconductora de Esto es Guerra. Aunque no ha tenido la oportunidad de trabajar antes con Vílchez, María Pía cree que se llevará muy bien con su nuevo compañero.

¿Regresa 'La Carlota'?

"Nos llevamos súper bien, hay bastante química cuando lo he visitado en sus programas, cuando hemos hecho algo, siempre hubo una bonita relación y yo le festejo todo porque me hace reír, es muy gracioso", aseguró la influencer sin precisar que el humorista reaparecerá como 'La Carlota'.

"Cuando me dijeron que él iba a ser el acompañante me pareció espectacular y dije qué bonito porque además a mí me encanta el humor y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, tratar de llevar eso a los hogares, entretener de otra forma, siempre con mucho humor", finalizó.

