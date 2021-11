Milán Orosco Sánchez es el nombre del primer hijo de Cassandra Sánchez de Lamadrid junto a Deyvis Orosco. | Fuente: Instagram

Tras realizar su baby shower, Cassandra Sánchez de Lamadrid contó la historia de por qué ella y Deyvis Orosco decidieron nombrar Milán a su primer hijo.

“Me emociona porque es una historia muy cercana, es una historia muy bonita. Yo soy Sánchez de Lamadrid desde los 10 años, pero a mí me adoptaron recién a los 18 años, pero este lugar mágico, fue el primer lugar que pude viajar con mi nuevo apellido”, dijo en ‘Magaly Tv: La firme’.

Como se recuerda, Cassandra tuvo el apellido de su padre. Sin embargo, ahora lleva el apellido de Fernando Sánchez de Lamadrid, esposo de Jessica Newton desde el 2004.

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco esperan la llegada de su bebé en el 2022. | Fuente: Instagram

Doble nacionalidad

En septiembre pasado, Jessica Newton, la mamá de Cassandra Sánchez de Lamadrid, contó que su nieto tendrá doble nacionalidad —peruana y española— al igual que sus cuatro hijos.

“Mis cuatro hijos tienen doble nacionalidad. Son peruano/españoles y mi nieto también lo será”, escribió en una publicación de su perfil oficial de Instagram.

Asimismo, resaltó sentirse feliz de que Cassandra Sánchez forme una familia con Deyvis Orosco a quien en diferentes entrevistas lo calificó como un "hombre sencillo, trabajador y emprendedor".

