Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco se convertirán en padres por primera vez. | Fuente: Instagram / Cassandra Sánchez

Todo va quedando listo para el baby shower de Cassandra Sánchez De Lamadrid, la pareja del cantante de cumbia Deyvis Orosco. Así lo dejó ver ella misma a través de sus redes sociales, donde publicó algunos adelantos de sus preparativos.

En un videoclip compartido mediante su cuenta de Instagram, la popular 'Cazemaze' mostró las flores y las instalaciones del hotel de Miraflores donde se desarrollará la fiesta de nacimiento de su primer bebé.

"Ya quiero mostrarles todos los detalles de lo que será el 'shower' de mi pequeño Baby O", escribió en la descripción la hija de la organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton.

Y este domingo, en una de sus 'stories', Cassandra Sánchez compartió con sus 452 mil seguidores una fotografía en la que aparecen unas rosas blancas y flores celestes, acompañada del siguiente mensaje: "Siguen quedando los detalles para mañana".

Cassandra Sánchez ofrece detalles de los preparativos para su 'baby shower'. | Fuente: Instagram / Cassandra Sánchez

Jessica Newton y Magaly Medina organizan el 'baby shower'

Hace un par de semanas, a través de las redes sociales, Jessica Newton se dejó ver junto su íntima amiga, Magaly Medina, en medio de los preparativos para el baby shower de su nieto.

En su perfil de Instagram, la organizadora del Miss Perú compartió algunos videos mediante sus historias previo a la celebración del baby shower del futuro bebé de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco. La popular ‘Urraca’ también estuvo presente e intercambiaron algunos comentarios.

“Acá estamos con Caze y con Maga planeando el baby shower”, dijo Jessica Newton mientras las graba con su celular. “Somos las tías súper chochas”, añadió Magaly Medina y la ex Miss Perú la corrige: “Tía abuela”. Entre risas, a la dos se les vio disfrutando la organización del evento familiar para la pareja.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.