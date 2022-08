Cassandra Sánchez reemplazó a Magaly Medina como madrina de su hijo. | Fuente: Composición (Instagram)

En febrero de este año, Magaly Medina rechazó ser madrina del hijo que el cantante de cumbia Deyvis Orosco tuvo con la empresaria Cassandra Sánchez de Lamadrid. Sin embargo, según anunció la hija de Jessica Newton, ya encontraron reemplazo para la popular 'Urraca'.

"Ya tenemos madrina, su nombre está en reserva, pero es alguien muy cercana, es una de mis mejores amigas que vive en el extranjero. Ahora estamos enfocados en todo lo positivo y en que Milán esté feliz y rodeado de mucho amor", dijo la también influenciadora al diario Trome.

En cuatro meses, el hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez cumplirá su primer año. Un aspecto que, según confesó ella, tiene emocionada a Jessica Newton, quien está "planeando cada detalle" de la celebración. "Aún no sabemos si será aquí o afuera", indicó.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid contraerán matrimonio este 2022. | Fuente: Instagram

Cassandra Sánchez responde a críticas de Magaly Medina

En cuanto a las críticas que Magaly Medina hizo hace poco sobre su físico, Cassandra Sánchez respondió: "Solo me enfoco en lo positivo". "Mi aspecto físico no influye en absolutamente nada en mi trabajo, ni la felicidad que llevo...", añadió. También realizó un llamado a que se cambie la noción que se tiene sobre la belleza femenina.

"Cuando me hablan de belleza pienso en una mujer que está cumpliendo sus sueños, que se ve bella siendo segura de su propia piel, y es lo que trato que las personas que me siguen en las redes sociales o las chicas que me escuchan entiendan. La prioridad es que tú estés bien, que tu salud mental esté estable y que seas feliz", indicó.

Cassandra Sánchez elogia a Deyvis Orosco como padre

Por otro lado, Cassandra Sánchez de Lamadrid se refirió al papel que viene desempeñando su pareja, Deyvis Orosco, como padre de su bebé. "No he podido elegir a alguien mejor para compartir mi vida y poder empezar una familia, es un padre A1", señaló.

"A veces, está de gira y llega a las 6 de la mañana, tenemos pediatra y del aeropuerto vuela para ir. Los primeros meses que me veía cansada, me decía ‘anda descansa, yo me quedó con el bebé'. Siempre ha sido una persona que está atenta y quiere que todo el mundo esté bien y me cuida muchísimo", detalló.

Por esa razón, Cassandra Sánchez reconoció que actualmente está pasando por "la mejor etapa" de su vida". Nunca pensó que la maternidad le causaría "tanta felicidad". Antes de conocer a Deyvis Orosco, se encontraba "totalmente abocada" a su carrera y "generar empresa, trabajar, cumplir metas...".

Sin embargo, al conocer al cumbiambero, su vida dio un vuelco. "Me di cuenta que había más que solo trabajar, tenía este lado que quería enamorarse y formar una familia; eso hemos hecho y me siento una persona más feliz y orgullosa de todo lo que hemos logrado juntos", manifestó.

