La pareja Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid acompañarán a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi en el primer programa de 'En esta cocina mando yo'. | Fuente: Difusión

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid estarán en el programa de estreno de "En esta cocina mando yo" donde Ethel Pozo y Yaco Eskenazi regresan como conductores.

"Ha sido un placer acompañarlos. Estamos felices por inaugurar 'En esta cocina mando yo'. Nosotros hicimos un espacio en la agenda porque queríamos ser parte del primer programa y por el cariño que le tenemos a Gisela (Valcárcel)", comentó Deyvis, quien también aseguró que, "la hemos pasado bastante bien en el programa, es un formato diferente, pero con la misma línea, es para la familia, se que el público se va a entretener mucho".

Asimismo, el cantante reveló que sí sabe cocinar, pero en el espacio se sintió con presión por la algarabía que se vive en el momento. "Yo sé cocinar, pero estaba en el aire porque la receta no la sabía yo, la sabía Cassandra, tienen que ver el programa, estuvo muy divertido".

Cassandra Sánchez es hija de la reconocida organizadora de certámenes de belleza Jessica Newton. | Fuente: Difusión

Cassandra asegura que Deyvis y ella son una gran dupla

Por su parte, Casandra Sánchez De Lamadrid contó: "Somos una gran dupla en la cocina porque la comunicación es sumamente importante para nosotros, ambos nos escuchamos siempre. Y sí es verdad que hubo presión, por el tiempo, pero la pasamos muy bien. 'En esta cocina... Mando yo' es un formato muy divertido que, con seguridad, la gente va a disfrutar en casa".

"Deyvis sabe cocinar, él me enseñó. Yo no sabía cocinar hasta que empezó la pandemia y él me enseñó, y ahora ya lo superé", dijo.

