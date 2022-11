Deyvis Orosco se convirtió en padre de su primer hijo Milan, como fruto de su relación con la hija de la directora del Miss Perú, Cassandra Sánchez. | Fuente: Instagram

Después de que Magaly Medina difundiera imágenes de Deyvis Orosco saliendo de un sauna en horas de la madrugada, la prometida del cantante de cumbia hizo caso omiso a lo registrado por las cámaras de la ‘Urraca’ y se lució junto al padre de su hijo.

Compartiendo un video donde salen juntos y riéndose, Cassandra Sánchez escribió lo siguiente: “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra. Sigan siendo luz, pero sobre todo felices. Feliz martes”.

Por otro lado, Deyvis Orosco no se ha pronunciado sobre el ‘ampay’ de Magaly Medina y solo atinó a compartir sus videos musicales e imágenes de su primer hijo.

En noviembre de 2021, el cantante de cumbia se convirtió en padre de Milan, como fruto de su relación con la hija de la directora del Miss Perú, Cassandra Sánchez. El 14 de febrero de este año, en medio de un concierto que ofreció por San Valentín, volvió a pedirle la mano a su pareja.

Cassandra Sánchez se ríe de las imágenes difundidas por Magaly Medina y se luce con Deyvis Orosco. | Fuente: Instagram

'Fiesta', el último proyecto de Deyvis Orosco

El pasado mes de agosto, Deyvis Orosco lanzó su canción 'Fiesta', que contó con la colaboración de la exMiss Perú, Janick Maceta y la producción del ayacuchano Kayfex. El sencillo está inspirado en la tradicional Danza de Tijeras y el videoclip que acompañó este lanzamiento fue grabado en Ayacucho.

"Estoy súper orgullosa del trabajo, de ser peruana siempre y de mostrar los sonidos de Perú al mundo. Como siempre lo digo, tenemos tanto que mostrar, tanta cultura que llevar con nosotros, que esto es un ejemplo perfecto de todo lo bonito que tenemos para mostrar", dijo sobre este proyecto Maceta al programa En boca de todos.

Por su lado, Deyvis Orosco ofreció detalles sobre cómo se gestó el tema. "Este es un proyecto mío y de un productor ayacuchano, Kayfex, que está firmado por Warner. Kayfex viene haciendo cosas importantes hace bastante tiempo y me invitó a respaldarlo. Decidí que no solo sea un trabajo mío y de un productor peruano, sino sumar a Janick Maceta, todo el mundo sabe lo importante que ha sido para nosotros como Miss, pero ahora ya lo hace como cantante", afirmó.

En su momento, Magaly Medina también aprovechó para criticar el tema del cumbiambero. "Deyvis no canta nada, no tiene la voz de su padre. Es algo que yo sé pero no se lo quería decir por no herir susceptibilidades porque ya saben cómo es la suegra y de verdad yo no quería pelearme con ella", dijo entonces.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.