Milena Warthon vistió los trajes de Catherine Rojas, una diseñadora peruana que trabajó con la cantante desde sus inicios.

Los vestuarios que usó Milena Warthon en Viña del Mar 2023 llamaron la atención de todos los asistentes al evento por sus colores llamativos. La ganadora de la Gaviota de plata destacó por su desenvolvimiento y por el significado de sus trajes, que como su música combinaban: el pop y lo andino.

Al respecto, la mente detrás de estos looks es la diseñadora Catherine Rojas. En conversación con RPP Noticias, contó cómo fue trabajar con la intérprete de 'Warmisitay' y cuál es su concepto detrás de los trajes que realizó.

"Vengo trabajando con Milena desde sus inicios. Yo tengo mi marca personal y ya había colaborado con ella. Empezamos de a pocos y cuando se hace más conocida, le propuse diseñarle trajes completos, desde que trabajamos con un color, quise cambiar el concepto de que las polleras deben ser de un solo color y le propuse ponerle brillos, usar un corsé. Fuimos trabajando y casi todos los trajes que usa, los hago yo", comentó.

Sobre las presentaciones en Chile

Para realizar los trajes que utilizó Milena Warthon en Viña del Mar 2023, la diseñadora reveló que la festividad les envió el tema de colores como el fondo y qué buscaban con la presentación por lo que en su primer show, usó todo rojo.

"Tenía que ser así porque su canción habla de una pollerita roja, entonces me inspiré en su vestuario que usó en el videoclip". Por otro lado, le dio un mensaje a quienes criticaron su trabajo:

"Es fácil lanzar un mal comentario, pero me encantaría que me conozcan, que conozcan mi trabajo y sepan que cada cosa que hacemos es en base al Perú, en sacar adelante la música andina, de ayudar a que se identifiquen, de defender nuestras raíces. Me gusta trabajar con artistas peruanos como Milena. Quiero dejar en alto en Perú", finalizó.

