Milena Warthon | Fuente: Instagram / Milena Warthon

Recién llegada desde Viña del Mar 2023, donde ganó Gaviota de Plata en la competencia folclórica gracias a su tema "Warmisitay", la cantante Milena Warthon ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió, en respuesta a RPP Noticias, a la "anticampaña" que algunos críticos emprendieron contra ella en redes sociales por supuestamente no pronunciarse sobre la actual crisis política.

"Ha sido muy controversial lo que dijo Milena y lo que no dijo. En base a eso ha sido la anticampaña sobre lo que me acusan, lo que debería decir por lo que represento o lo que no debería decir. Al final es como tratar de estereotipar a alguien", indicó la intérprete de 22 años. "Yo veo que nuestro país tiene una herida social enorme, es un problema estructural gigantesco, lo he podido debatir con toda mi familia, son temas complicados para sintetizar", agregó.





Para Milena Warthon, son temas urgentes de quienes nos gobiernan proporcionar el derecho a la "educación y salud para todos". "Pasan y pasan los gobiernos, y seguimos con la problemática. Ahorita ha bajado un poquito [la movilización social], pero no hay ningún cambio. Siguen habiendo temas de discriminaciones, te racializan. Para mí es muy indignante todo lo que ha pasado. Pero hay que ponernos a reflexionar de todo lo que nos falta como sociedad", afirmó.

Aunque la cantante expresó que vive en "el día a día" la discriminación a través de las redes sociales, también manifestó que sabe que proviene de un hogar con privilegios. "Soy una mujer consciente del privilegio que tiene y por eso tengo la voz que tengo. Si mis papás no hubieran tenido la oportunidad de venir a Lima a estudiar y no me hubieran dado la educación que tengo, no podría estar aquí hablando de estos temas también. Hay que ponernos a reflexionar, el cambio empieza por uno mismo", indicó.

Milena Warthon: "Soy una mujer andina, pero muchas cosas más"

En la conferencia de prensa, Milena Warthon también indicó haber sido "racializada" en las plataformas, con comentarios a los que se suma cierta "misoginia". "Mucha gente trata de desvalorizarme porque soy mujer, porque soy joven, por mi etnia, porque soy muy chola o no tan chola, o porque soy así y no asá. Al final todas esas críticas validan mi lucha, que esté sentada y haya ido a Viña del Mar a contar mi historia", opinó.

La ganadora de la Gaviota de Plata destacó la riqueza cultural que alguien puede obtener más allá de sus orígenes. "Soy una mujer andina, pero también soy muchas cosas más. Soy comunicadora, tiktoker, cantante, compositora, tengo muchos sueños, como ser una pop star, amo a Harry Styles, y puedo ser todo lo que yo quiera. Y hay gente que no entiende que las cosas no vienen por esquemas, cada uno puede ser lo que le da la gana", argumentó.





Como se recuerda, en Viña del Mar 2023, Milena Warthon logró imponerse en el primer lugar de la competencia folclórica, después de cinco días en los que entonó su tema "Warmisitay" sobre el imponente escenario de la Quinta Vergara. El tema, según dijo, "habla sobre empoderamiento cultural de la mujer, inspirada en mi abuela", y logró destacar en el festival chileno por encima de los sencillos de sus contendores procedentes de Chile y México.

Entre sus próximos proyectos, Warthon prometió que está trabajando en su primer disco de estudio, después de lanzar canciones como "La nena", "Maravilloso", "Volvió a latir", entre otros.

