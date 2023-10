'Chechito' pide disculpas tras atentado en discoteca Xander's: "Es lo único que puedo hacer así no sea yo el culpable"

Lima 'Chechito' pide disculpas tras atentado en discoteca Xander: "Es lo único que puedo hacer así no sea yo el culpable"

El cantante de cumbia Sergio Romero Toledo, conocido como 'Chechito', pidió este martes disculpas públicas tras los sucesos que ocurrieron en la discoteca Xanders el pasado 15 de setiembre. En aquel lugar ubicado en San Juan de Lurigancho, más de 10 personas resultaron heridas luego que un sujeto lanzó una granada y para el artista, lo sucedido fue "la gota que derramó el vaso".

"No me siento responsable de lo que haya pasado, pero sí me siento mal de que exista gente que no deje que personas que han empezado desde abajo quieran salir adelante. Esto ya se viene viendo desde hace antes. Supongo que lo que le pasó a la agrupación fue la gota que derramó el vaso, por decirlo así. Yo pido disculpas. Hay gente que piensa que es por mí, pero pido disculpas en ese caso, pero no fue por mi, no fue por la agrupación. Solamente pedir las disculpas de caso yo creo que es lo único que puedo hacer así no sea yo el culpable o la agrupación. Siento lo que pasó", expresó en el programa 'Así Somos' de RPP.

'Chechito' sostuvo también que en estos momentos ya se encuentra más tranquilo y agradeció la ayuda de las autoridades tras lo ocurrido en SJL. Sin embargo, reconoció que ahora cuenta con guardaespaldas en sus shows.

"Estoy más tranquilo gracias a las autoridades que han sabido manejar estos casos. Espero no vuelva a pasar más adelante y siempre ando a la seguridad con todo mi público. Tengo seguridad personal, no es porque haya pasado algo sino es que han estado apoyándome y no falta uno que otro fan que de manera brusca trata de abrazarte", indicó.

El cantante también anunció una gira por Europa. Visitará Italia, España y Francia donde dará algunas presentaciones por las ciudades de estos paises.

Ofrecen recompensa

El Ministerio del Interior informó que se ofrece hasta S/ 150 000 a quien brinde información oportuna e idónea que permita avanzar las investigaciones para identificar y capturar a los sujetos que detonaron una granada en una discoteca de San Juan de Lurigancho el pasado 15 de setiembre.

El Programa de Recompensas decidió dar a conocer este beneficio económico tras la recomendación de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, que ha tipificado que los hechos investigados están relacionados al delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común ocasionado por proyectil explosivo (granada de mano).

Tres días después de este ataque en Xanders, ocurrió una detonación con un aparente explosivo en el segundo piso del local de eventos D´cora, ubicado en el cruce de las avenidas El Muro con el jirón Marcelo en San Juan de Lurigancho.

En el local se llevaba a cabo un concierto a cargo de la orquesta 'Los chicos de la cumbia', que empezó aproximadamente a las 10.00 p. m. De acuerdo con los vecinos del lugar, la detonación se escuchó aproximadamente a las 2.00 a. m.