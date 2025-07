'Chechito' y la comprometedora pregunta sobre Leslie Shaw que logró esquivar en 'El valor de la verdad'

El cantante de cumbia se sentó en el sillón rojo del programa de Beto Ortiz y habló sobre sus orígenes humildes, sus excesos y su vínculo con Xiomy Kanashiro. Pero una pregunta sobre Leslie Shaw lo hizo retroceder.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último domingo, Sergio Romero, más conocido como 'Chechito', se presentó en El valor de la verdad para enfrentar algunas de las preguntas más personales y polémicas sobre su vida. El cantante, que se ha hecho un nombre en la cumbia urbana, habló sin filtros sobre su infancia dura, sus errores y su rápida fama. Sin embargo, hubo una pregunta que no llegó a responder: una que involucraba a Leslie Shaw.

'Chechito' inició la entrevista con una de las preguntas más difíciles: “¿Viste morir a tu amigo en una balacera?”. "Recuerdo que un día habíamos quedado con unos amigos para ir a pelotear", contó. "Uno de ellos siempre venía con zapatillas nuevas, con ropa nueva, y siempre incitaba a hacer cosas malas. No me gustaba".

Siguió contando: “Llegaron en una moto lineal… Le cae una bala que le quita la vida. No sabía qué hacer. Estaba con mucho miedo”.

Excesos, pobreza y Xiomy Kanashiro

A lo largo del programa, 'Chechito' respondió preguntas como: “¿Viviste en un cuarto de cinco metros cuadrados?”, “¿Consumes alcohol desde los 12 años?”, “¿Te dijo tu padre: ‘Ojalá nunca hubieras nacido’?”, o “¿Gastaste más de 3 mil euros en ropa en París?”.

También confirmó su cercanía con la influencer Xiomy Kanashiro: “¿Estuviste en un Airbnb con Xiomy Kanashiro?”. A esto respondió: "Estuve con ella, pero fue un tema laboral. Fue una grabación. Ella era mi pareja en un videoclip. Empezamos a grabar. Me dijo: 'No voy a estar en bikini, no va a haber beso'".

El cantante 'Chechito' reveló aspectos desconocidos de su pasado en 'El valor de la verdad'.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

La pregunta que no respondió

La tensión subió al llegar a la séptima pregunta: “¿Tuviste un affaire con Leslie Shaw?”. Antes de que pudiera responder, Carlos, uno de sus acompañantes en el sillón blanco, presionó el botón rojo para evitar que lo hiciera.

“¿Por qué has tocado el botón? Todos queríamos saber eso”, le preguntó Beto Ortiz. “Básicamente porque Sergio y Leslie son amigos. Tienen una relación amical, laboral bastante importante”, explicó Carlos.

Beto insistió: “Entonces, él podría haberme respondido eso”. Carlos replicó: “Creemos que la gente sabe el cariño que se tienen ambos por lo que ellos trabajan. Entonces, creo que es mejor dejarlo así”. 'Chechito' no contradijo a su equipo, pero sí reconoció que esa fue una de las preguntas más difíciles del programa.

Como pregunta de reemplazo, Beto lanzó: “¿Te gusta ser colágeno?”. El cantante respondió con una sonrisa: “Me gustan mayores. Me llama mucho la atención la experiencia que tienen. Tengo 20 años, apenas, y me falta aprender mucho”. También reveló que la mujer mayor con la que ha estado le llevaba unos 13 años.

“Por seguridad, prefiero no responder”

Chechito siguió revelando aspectos difíciles de su vida: “¿Te buscan las chicas pitucas?”, “¿Te amenazó un delincuente porque su novia te coqueteaba?”, “¿Tocaste para una banda de choros?”, “¿Estuvo presente tu familia en el atentado de la discoteca Xanders?” y “¿Extorsionaron a tu hermana de 12 años?” A todas respondió que sí.

También confirmó haber tenido más de 30 personas en su seguridad, que le robaron más de 50 mil soles en Roma y que recibió propuestas sexuales a cambio de dinero durante un viaje a Europa. Pero en la pregunta número dieciséis decidió detenerse.

“¿Te has mudado más de diez veces a causa de las extorsiones?” fue la última pregunta que leyó Beto Ortiz. "¿Quieres responder esa pregunta?", repreguntó el conductor. “No, Beto, por cuestiones de seguridad”, respondió Chechito con firmeza, dando por terminada su participación tras responder 15 preguntas y llevarse 15 mil soles.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis