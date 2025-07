Antonio Pavón en 'El valor de la verdad': todas sus confesiones sobre Sheyla Rojas, Andrea San Martín, Paula Manzanal y más

El extorero se sienta en el sillón rojo de El valor de la verdad este domingo. Responderá sobre su agitada vida amorosa y episodios dolorosos de su vida privada.

¿Cuál es El valor de la verdad para Antonio Pavón? Con esta premisa empezó el programa de Beto Ortiz este domingo, dispuesto a revelar detalles poco conocidos del recordado extorero, exchico reality y figura de la televisión. “Estoy listo para contarlo todo”, advirtió el español.

“Es un clásico. Él nos ha dado un programa redondo que ustedes, por supuesto, van a disfrutar”, adelantó Beto minutos antes de iniciar la emisión. Por su parte, Pavón, de 43 años, comentó: “Estoy un poco nervioso. Le tengo más miedo a las preguntas de Beto que a un toro bravo”.

Acompañado por su pareja Joi Sánchez y sus amigos Carlos ‘Tomate’ Barraza y Hans Caiazza, Pavón se sentó en el temido sillón rojo —por segunda vez— para responder preguntas tan personales como: “¿Le fuiste infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín?” o “¿Tuviste un affaire con Paula Manzanal?”.

¿Por qué aceptó ir a El valor de la verdad?

“Yo lo he animado a que venga a revelar todos sus secretos. Vamos a ver qué pasa”, dijo su pareja Joi Sánchez antes de pisar el set de El valor de la verdad. Pavón, por su parte, aseguró que no revelaría nada que ella no supiera.

“Lo conozco muy bien, así que nada me va a sorprender”, agregó ella. Mientras tanto, Pavón comentó: “La verdad es que me daba mucho miedo, muchos nervios, porque sabemos que hay preguntas muy comprometedoras. Pero como tenemos mucha confianza, puede ser divertido”.

Las preguntas que respondió Antonio Pavón en El valor de la verdad

¿Le fuiste infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín?

Sí (verdad) ¿Lloraste por Sheyla Rojas?

Sí (verdad) ¿Te arrepientes de haber sido infiel?

No (verdad) ¿Tuviste un affaire con Paula Manzanal?

Sí (verdad) ¿Fue tu actual pareja la primera mujer que te dejó plantado?

Sí (verdad) ¿Tuviste un romance con Alexandra Horler?

Sí (verdad) ¿Tiene tu pareja la clave de tu celular?

Sí (verdad) ¿Vives con tu novia y Sheyla Rojas?

Sí (verdad)

¿Has estado con más de 1000 mujeres?

Sí (verdad) ¿Tuviste un affaire con el 'Zorro Zupe'?

*No respondió porque tocaron el botón rojo.

¿Fuiste un mal padre?

No (verdad) ¿Te ayudaba tu hijo a conquistar mujeres?

Sí (verdad) ¿Arriesgaste la vida por tu hijo?

Sí (verdad)



