Karla Tarazona contó cómo su relación con Christian Domínguez mejoró tras la separación con Isabel Acevedo | Fuente: Instagram

Tras el polémico fin del romance entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, Karla Tarazona, expareja del cantante de cumbia, confirmó que su relación con el padre de su hijo menor ha mejorado considerablemente desde que él se separó de la bailarina.

En entrevista con diario Trome, al conductora de "Válgame" confirmó que la relación de papás "va bien porque ahora está solo, ya no está el fastidio al costado (en referencia a Acevedo). Mi hijo va a cumplir cuatro años y reclama a su papá, pide hacer videollamadas, él está participando en las actividades del colegio", contó.

Además, Tarazona agregó que las cosas han cambiado para bien. "Está con otro ánimo y tiene muchas ganas de hacer bien las cosas", comentó. La conductora de televisión confirmó que alejó a su hijo de la bailarina. "Por como se dieron las cosas, ella siempre iba a ser un estorbo para su hijo, porque no iba a permitir que mi pequeño se vincule con una mujer así", mencionó.

ENVÍA MENSAJE SOBRE DOMÍNGUEZ

De acuerdo con Karla Tarazona, conductora de "Válgame" y expareja de Domínguez, el cantante no se sentía cómodo de verse involucrado en un supuesto triángulo amoroso. Según contó Tarazona, Christian la llamó para darle autorización de enviar un mensaje en su nombre.

"Christian habló conmigo hoy cuando se vieron lsa imágenes del ampay que iba a slair de Pamela. Me llamó y me pidió que dijera que ya está cansado que lo metan en estos tríos amorosos. Que él no ha oficializado a nadie y que él ni ella se tienen que dar explicaciones", dijo.

Además, de acuerdo con Tarazona, Christian Domínguez se sorprendió de las imágenes porque conoce al hombre que aparece junto a Pamela en las imágenes. "él dice que sí le sorprende porque Pamela y Pancho (quien aparece en el video) son amigos y también es amigo de él, pero que él no tiene voz ni voto. Según lo que él dice es que no le duele, porque solo son amigos y nada más", finalizó.