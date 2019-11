Karla Tarazona: "Christian Domínguez está cansado que lo metan en tríos amorosos" | Fuente: Composición

Hace unas semanas, el cantante de cumbia Christian Domínguez fue captado besando a su compañera de programa Pamela Franco en medio de la ruptura con la bailarina Isabel Acevedo, con quien mantenía una relación hace tres años. Este lunes 4 de noviembre, se anunció un nuevo 'ampay' que tenía como protagonista a Franco. ¿Qué pensaba Christian Domínguez sobre esto?

De acuerdo con Karla Tarazona, conductora de "Válgame" y expareja de Domínguez, el cantante no se sentía cómodo de verse involucrado en un supuesto triángulo amoroso. Según contó Tarazona, Christian la llamó para darle autorización de enviar un mensaje en su nombre.

"Christian habló conmigo hoy cuando se vieron lsa imágenes del ampay que iba a slair de Pamela. Me llamó y me pidió que dijera que ya está cansado que lo metan en estos tríos amorosos. Que él no ha oficializado a nadie y que él ni ella se tienen que dar explicaciones", dijo.

Además, de acuerdo con Tarazona, Christian Domínguez se sorprendió de las imágenes porque conoce al hombre que aparece junto a Pamela en las imágenes. "él dice que sí le sorprende porque Pamela y Pancho (quien aparece en el video) son amigos y también es amigo de él, pero que él no tiene voz ni voto. Según lo que él dice es que no le duele, porque solo son amigos y nada más", finalizó.







MICHELLE ALEXANDER LO CRITICA

Michelle Alexander, productora que trabajó junto a Domínguez en las tres temporadas "Mi amor el wachimán" hace algunos años no dudó en criticar la situación que vive Domínguez y la infidelidad de la que es acusado.

"El hecho que seamos amigos o no, no impide criticar su comportamiento, que no me parece adecuado. No he tenido la oportunidad de hablar con él porque no estamos en contacto, tampoco voy a llamarlo para darle consejos, pero no me parece su actitud", dijo Alexander.

La productora no dudó en hablar fuerte y claro sobre la polémica. "(Me refiero) a seguir sacándole la vuelta a sus parejas. No tengo ningún problema en decirlo, porque es algo que se ha visto. Creo que debería ir a un psicólogo, debe tener un problema", mencionó.

En conversación con diario Trome, Michelle Alexander contó que cuando ha trabajado con él si "le ha aconsejado en temas personales, porque la vida privada de mis artistas atañe al trabajo".

"Es un tema de él. Si es feliz siendo así, sacándole la vuelta a sus parejas, qué pena por él, por su familia, por las mujeres que le creen. Todas ya deben saber a que se someten", mencionó.