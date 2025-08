“Lo único que hice fue abrazarlo”: Karla Tarazona viajó para ver a Christian Domínguez tras accidente en carretera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después del accidente que sufrió Christian Domínguez y los integrantes de la Gran Orquesta Internacional, Karla Tarazona viajó hasta el distrito de Cochamarca, provincia de Oyón, lugar donde sucedió el despiste, para ver cómo se encontraba su pareja y los músicos.

“Yo recibí la llamada de Christian como a las 4:15 de la mañana. Me llamó por teléfono y me dijo que había sufrido un accidente. Inmediatamente me levanté, agarré mi carro y le dije que estaba yendo para allá. Él me dijo que no vaya, pero yo soy así. Agarré mi carro y me demoré cuatro horas en llegar”, dijo en el programa Préndete.

La decisión de viajar fue porque quería cerciorarse de que Christian Domínguez y sus compañeros estén ilesos: “Uno no está tranquila hasta llegar al lugar y ver que las cosas realmente están bien. He podido ver a los chicos, todos aún asustados, golpeados”.

“Gracias a Dios hubo gente que los ha ayudado. La verdad es que lo único que puedo decir es que gracias a Dios todos están bien porque, al final, lo material se puede recuperar”, agregó la conductora de televisión.

El apoyo incondicional de Karla Tarazona

De acuerdo con Christian Domínguez, el conductor del bus hizo una maniobra para evitar chocar con otro vehículo que había invadido su carril. Este incidente hizo que una de las llantas perdiera estabilidad al salir de la carretera.

“Fue un accidente ocasionado por otra persona. Es una vía doble y estábamos entrando a Pasco, y nuestro chofer, para evadir un choque frontal, salió de la carretera. Gracias a Dios pudo mantener el bus estable; si el bus se volteaba, iba a ser otra historia”, se le escuchó decir en un video que difundió en redes sociales.

La llegada de Karla Tarazona al lugar fue clave para tranquilizar a las familias de los miembros de la orquesta ya que el accidente y el estado del bus podría generar malos entendidos y caos. “En ese momento llamé a su familia, a su gente más cercana, porque yo sabía que el accidente iba a salir por todos lados; y antes que se malinforme, comencé a comunicarme con ellos para decirles que solo estaban golpeados. Tuve que controlar mucho los nervios”, mencionó.

Al notar que todos estaban fuera de peligro, fue un gran alivio para Tarazona. “Como no es la primera vez que pasamos por accidentes, tengo la cabeza fría. Lo único que quería era llegar al sitio y ver que las cosas estaban bien. Cuando llegué, lo único que hice fue abrazar a Christian”.

Domínguez y sus músicos pensaron lo peor

En comunicación con el programa Préndete, aseguró que, en un principio, todos tuvieron miedo. “Ese momento del accidente fue horroroso. Cuando pasó, todos estábamos dormidos, así que no sabíamos qué estaba pasando. Nadie estaba despierto. Sentimos que caíamos en línea recta, pensábamos que era un precipicio y solo estábamos esperando llegar al suelo, y colapsar. Sentimos el choque como a los 20 segundos”.

También agradeció al chofer por evitar un accidente más fuerte y a las personas que se acercaron para ayudarles.

“Lo material se puede recuperar, pero la vida, no”, finalizó Tarazona.