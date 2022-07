Christian Domínguez dijo que no tendría problema en hacerse una vasectomía. | Fuente: Instagram / Christian Domínguez

El cumbiambero y conductor de televisión Christian Domínguez confesó que no ha descartado someterse a una vasectomía. El año pasado, el músico tuvo un bebé con su actual pareja, la cantante Pamela Franco.

En conversación con el programa "América Espectáculos", el copresentador de "América Hoy" afirmó que se sometería a esta cirugía para no tener más hijos, solo si él y su novia ya no tienen planeado tener un segundo bebé.

"Algún día lo conversamos con Pamela, y fuera que se pueda ligar o no, yo lo haría, viceversa. No es un tema que me asuste. Si fuera necesario, yo lo hago; si se le complica a ella, lo hago yo. Yo creo que tiene que ser ya", señaló.

Luego, Christian Domínguez señaló la razón por la que se haría la vasectomía: "Si es el primer bebé con Pamela, tiene que ser ya, porque queremos vivir nuestra vejez tranquilos".

Christian Domínguez y Pamelo Franco: "Estamos mejor que nunca"

Por otro lado, Christian Domínguez se refirió a las bromas que suelen gastarle respecto a los tres años de relación sentimental que lleva con Pamela Franco. Según una teoría que circula en redes sociales, ese suele ser el periodo tope para que el cumbiambero busque un nuevo romance.

"Ya lo tomamos a la broma, Pamela se ríe", dijo al respecto. "Nos reímos un poco del tema, estamos en lo nuestro, estamos mejor que nunca en tema familiar, de nuestras perspectivas que tenemos, nustros sueños, pensamos igual familiarmente", señaló.

De ahí que Christian Domínguez haya enfatizado que, a la fecha, conserva una relación estable con Pamela Franco, junto a quien, confesó, poseen los mismos planes a futuro como pareja.

"Mi familia es lo más importante, no te voy a decir que recién ahorita pienso que he sentado cabeza, he intentado estar en línea recta hace muchos años, pero bueno, son circunstancias que no se termina de cuajar o creen que la felicidad es de una manera y se sigue aprendiendo en la vida", manifestó.

Christian Domínguez y Pamela Franco, padres de una bebé

En marzo de 2021, el actor Christian Domínguez anunció que su bebé había nacido el 4 de dicho mes, tras siete horas de trabajo de parto de Pamela Franco. Para salvaguardar la salud de la madre y la pequeña, la cantante se quedó algunos días más en la clínica.

Cabe resaltar que la pareja inició su romance en medio de rumores de infidelidad. Meses después, anunciaron con una foto en sus redes sociales que serían padres.

“Te deseamos tanto, te esperábamos con muchas ansias, rezamos mucho por ti para que bendigas nuestras vidas, nuestra familia…”, escribió al inicio de la leyenda. “No sabes aún lo que significas para tus papitos, te amaremos tanto, pero tanto…”, se lee en su descripción de ese entonces.

