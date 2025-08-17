Con 41 años y madre de cuatro hijos, Nicole Peiliker, Miss Bonaire, es la candidata de mayor edad en la historia de Miss Universo

Nicole Peiliker, coronada Miss Universo Bonaire 2025, hizo historia al convertirse en la candidata de mayor edad que competirá en el certamen internacional.

"Nunca es demasiado tarde para soñar en grande". Con esa frase como bandera, Nicole Peiliker, de 41 años, hizo historia al coronarse Miss Universo Bonaire 2025 el último sábado. Con ello inicia su camino hacia el certamen internacional de noviembre, donde destaca como la candidata de mayor edad hasta ahora.

Hasta antes de la coronación de Nicole, el récord lo ostentaba Beatrice Njoya, de Malta, quien participó en Miss Universo 2024 con 40 años. En la edición actual, la concursante de mayor edad era Sahar Biniaz, de 38 años, representante de Irán, hasta que el reciente triunfo de Miss Bonaire cambió la historia.

Madre de cuatro hijos, Nicole recibió la corona de manos de la reina saliente Ruby Pouchet. Días antes había compartido un emotivo mensaje en redes sociales: “Dijeron que era demasiado tarde… pero lo que no sabían es que no estaba persiguiendo un título. Estoy aquí para recordarle a cada mujer, a cada madre, que Dios no se ha olvidado de sus sueños. Tu historia sigue importando”.

Nicole Peiliker representará a Bonaire en Miss Universo 2025, convirtiéndose en la candidata de mayor edad del certamen.Fuente: Instagram: @missuniversebonaire

Nicole Peiliker, Miss Universo Bonaire 2025

Nicole Peiliker tiene 41 años y es licenciada en Administración de Empresas. Es madre de cuatro hijos: “tres niñas que aman el mundo de los certámenes de belleza y un niño que adora el béisbol”, según contó en sus redes sociales.

A los 16 años dejó Bonaire para culminar la secundaria en Florida. Más tarde estudió en la Universidad Johnson & Wales, en Rhode Island. “Tras nueve años en Estados Unidos, extrañaba mi hogar. Siempre supe que quería regresar, vivir en Bonaire, formar una familia y criar a mis hijos allí. Quería que tuvieran la misma libertad que yo tuve”, dijo en un video.

Tiempo después cumplió ese sueño: se casó y tuvo cuatro hijos. Sin embargo, hace dos años recibió un diagnóstico que cambió su vida: esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta la conexión entre el cerebro y el cuerpo. “Fue devastador, porque no quiero ser una carga para mis hijos. No quiero que ellos tengan que cuidarme”, confesó.

Sin embargo, encontró el apoyo de un conocido con la misma enfermedad, quien la visitó en su casa y le obsequió el libro The Wahls Protocol., de la Dra. Terry Wahls, que explora los beneficios de la comida saludable en personas con la esclerosis múltiple. Ese encuentro —asegura— transformó su vida y su alimentación.

“Por eso uso mis redes para crear conciencia sobre la esclerosis múltiple y conectar con mi gente. Esa es una de las razones por las que me uní a Miss Universo Bonaire… ahora estoy lista para conectarme con el universo”, expresó.

Nicole Peiliker, Miss Universo Bonaire 2025, posó junto a su antecesora Ruby Pouchet tras recibir la corona.Fuente: Instagram: @missuniversebonaire

¿Cuándo y dónde será la final de Miss Universo 2025?

La final del certamen se llevará a cabo el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, a las 8 a.m. (hora local). Gracias a la diferencia horaria, el evento será transmitido en horario estelar en varias ciudades de América, como Nueva York y Lima, para que millones de personas puedan seguirlo en vivo.

