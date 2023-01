Christian Dominguez y Pamela Franco son pareja desde hace tres años y tienen una niña. | Fuente: Instagram

El cantante Christian Domínguez reveló que no tiene planes de casarse con Pamela Franco debido a que tiene pensado en comprar una casa para su familia. “Sí sería lindo que sea este año, pero nuestra prioridad es tener algo grande, una casa (...) Esta boda es parte de sueño, pero la prioridad es esa (casa)”, dijo.

Esto fue sorpresa para sus compañeros de ‘América hoy’, pero fue Edson Dávila quien le increpó en su decisión ya que los papeles divorció con su anterior esposa están en curso.

“Christian, perdón, un rato, no se dan cuenta que él solo hizo todo ese floro (de la boda) para firmar contrato porque tenías que generar contenido. ¿Entonces esta acta qué es?”, comentó en referencia a su separación.

Tras ello, Christian Domínguez explicó que no puede casarse nuevamente porque no han completado todos los pasos legales.

“Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado... Demora meses porque es Estados Unidos, vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, solamente”, comentó cerrando el tema.

Christian Domínguez y Pamela Franco: "Estamos mejor que nunca"

Por otro lado, Christian Domínguez se refirió a las bromas que suelen gastarle respecto a los tres años de relación sentimental que lleva con Pamela Franco. Según una teoría que circula en redes sociales, ese suele ser el periodo tope para que el cumbiambero busque un nuevo romance.

"Ya lo tomamos a la broma, Pamela se ríe", dijo al respecto. "Nos reímos un poco del tema, estamos en lo nuestro, estamos mejor que nunca en tema familiar, de nuestras perspectivas que tenemos, nuestros sueños, pensamos igual familiarmente", señaló.

De ahí que Christian Domínguez haya enfatizado que, a la fecha, conserva una relación estable con Pamela Franco, junto a quien, confesó, poseen los mismos planes a futuro como pareja.

"Mi familia es lo más importante, no te voy a decir que recién ahorita pienso que he sentado cabeza, he intentado estar en línea recta hace muchos años, pero bueno, son circunstancias que no se termina de cuajar o creen que la felicidad es de una manera y se sigue aprendiendo en la vida", manifestó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones.