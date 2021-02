Christian Meier celebra los 25 años de su tema "Carreteras mojadas": "Sigue vigente hasta el día de hoy". | Fuente: Instagram

Christian Meier, protagonista de “Zorro: la espada y la rosa” y “Doña Bárbara”, también incursionó en la música ya que formó parte de la agrupación ‘Arena Hash’ al lado de Pedro Suárez-Vértiz, Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar.

A pesar de que la banda se disolvió en 1993, dejó grandes éxitos y cada uno rehízo su vida ya sea continuar en la música como solistas o incursionar en otro rubro. Tres años después y luego de participar en la novela “Gorrión”, lanzó su primera producción “No me acuerdo quien fui”, donde se incluyó el tema “Carreteras mojadas”.

Tanto fue su acogida que en 1996 fue considerada como ‘Canción del año en Perú’. Ahora, a 25 años de su estreno, Christian Meier decidió rendir homenaje a este tema que lo catapultó a la escena nacional.

Por medio de sus redes sociales, el artista publicó un emotivo mensaje para celebrar su éxito: “Un día como hoy -hace 25 años- se estrenó ‘Carreteras mojadas’. La canción más rankeada en la historia del pop/rock peruano y que sigue igual de vigente hasta el día de hoy. ¡Felices primeros 25 años #CarreterasMojadas!", escribió.

Sus fanáticos le enviaron su felicitaciones y revelaron que bailaron sus canciones en la década de los 90.

ESTRENO DE SU CORTOMETRAJE

Christian Meier escribió y dirigió el cortometraje “Terminal”, cuyo estreno a nivel nacional fue el 26 de noviembre en formato digital para nuestro país. La producción fue filmada en Los Ángeles, California (Estados Unidos) y tiene como protagonistas a su hijo Stefano Meier y Joseph Lopez.

El filme cuenta la historia de Lucca -un joven sin oficio- quien está muriendo de una enfermedad terminal, con una novia embarazada y a quien se le ha pedido que cometa un asesinato a cambio de dinero. Su temor de no dejar un legado moral y económico para su futuro hijo le hace reflexionar acerca de cuál es la decisión correcta.

Está hablado en inglés con subtítulos en español y tiene una duración de 16 minutos, y a la trayectoria artística de Christian Meier. En esta faceta como director, el peruano ha ganado premios en festivales de cine como London Independent Film Awards, Elevation Indie Film Awards, FROSTBITE International Film Festival, Mindfield Film Festival.

“Terminal” también ha participado en la selección oficial de festivales desde los Estados Unidos a la India: Independent Filmmakers Showcase IFS LA FILM FESTIVAL (Los Ángeles), Barcelona Planet Film Festival (España), Lake View International Film Festival (India), Sunscreen Film Festival (Florida), Jersey shore Film Festival (New Jersey), Oceanside International Film Festival (San Diego), Village of Brewster Film Festival (New York).

