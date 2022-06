Christian Meier le enseño actuación a la conductora Tula Rodríguez. | Fuente: Composición (Instagram)

Con papeles en telenovelas, series y películas, no es poca la experiencia que la conductora Tula Rodríguez tiene en la actuación. Una faceta de su carrera que el actor Christian Meier aprovechó en elogiar al recordar que fue él quien le dio clases en sus inicios.

"Todo lo que conoce de este arte se lo enseñé yo, he sido su maestro", dijo el intérprete este lunes durante su paso por el programa "En boca de todos", donde aprovechó en gastarse bromas con la presentadora y apuntar que fue de sus mejores estudiantes.

"Espero quedar en su memoria por el resto de su vida, porque para mí la experiencia ha sido igual de satisfactoria, cien sobre cien, eres mi mejor alumna", indicó Christian Meier. A lo que Tula Rodríguez respondió: "Eso nunca lo olvidaré. Tú has sido mi mejor maestro, independientemente de los talleres que llevé, cuando llegué a tus manos, actoralmente hablando, yo te agradezco por todo lo que me enseñaste".

Finalmente, Meier volvió a ensalzar la capacidad histriónica de Rodríguez: "Yo tuve la oportunidad de trabajar con Tula hace algún tiempo, donde le enseñé todas las artes que ha dicho ella aprendió al 100%, lo que quiero es que alguien busque en archivo las imágenes de cómo se veía Tula en esa producción y se de cuenta de que además del talento que tenía para todas esas cosas".

Christian Meier regresa a la música con "Deja Vu"

Christian Meier regresó a la música con "Deja Vu", su nueva canción que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Compuesta por el propio artista, el tema tiene ese estilo rockero que siempre ha distinguido el trabajo musical del ex Arena Hash.

"Para descubrir quiénes somos y qué es lo que queremos, hay que volver... desenterrar nuestras raíces y ver de qué estaban hechas. Esa era la premisa de 'Deja Vu'; si quería volver a escribir nueva música, debía regresar al género que me inspiró a hacerla en primer lugar", expresó.

Meier también sostuvo que el lanzamiento de este nuevo tema es una excusa perfecta para regresar al sonido que lo formó, pero con las herramientas y la madurez con la que hoy cuenta y que no tenía a la mano a los 20 años.



"'Deja vu', es el primero de varios sencillos que tuvieron que esperar hasta este momento para encontrar su voz y sonido", agregó el artista.

El sencillo es el primero de varios que el artista peruano compuso durante la pandemia y que verán la luz en los próximos meses en un disco. Esta pieza musical viene acompañada de un videoclip dirigido por el propio cantante; además cuenta con un cameo de su hijo, Stefano Meier.



Rodado entre las calles de Los Ángeles y el desierto de California, el video está lleno de mensajes, connotaciones y sensaciones propias de su autor y que el público irá descubriendo de la mano de su protagonista hasta llegar a un desenlace que le da significado al nombre de la canción.

