Christian Meier regresa a la música con Deja Vu, su nueva canción que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Compuesta por el propio artista, el tema tiene ese estilo rockero que siempre ha distinguido el trabajo musical del ex Arena Hash.

"Para descubrir quiénes somos y qué es lo que queremos, hay que volver... desenterrar nuestras raíces y ver de qué estaban hechas. Esa era la premisa de Deja Vu; si quería volver a escribir nueva música, debía regresar al género que me inspiró a hacerla en primer lugar", expresó.

Meier también sostiene que el lanzamiento de este nuevo tema es una excusa perfecta para regresar al sonido que lo formó, pero con las herramientas y la madurez con la que hoy cuenta y que no tenía a la mano a los 20 años.

"Deja vu, es el primero de varios sencillos que tuvieron que esperar hasta este momento para encontrar su voz y sonido", agrega Christian.

EL VIDEOCLIP

Deja Vu es el primero de varias canciones que el artista peruano compuso durante la pandemia y que verán la luz en los próximos meses en un disco. El sencillo viene acompañado de un videoclip dirigido por el propio cantante; además cuenta con un cameo de su hijo, Stefano Meier.

Rodado entre las calles de Los Ángeles y el desierto de California, el video está lleno de mensajes, connotaciones y sensaciones propias de su autor y que el público irá descubriendo de la mano de su protagonista hasta llegar a un desenlace que le da significado al nombre de la canción.

Con una carrera en la actuación totalmente consolidada y que lo ha posicionado como uno de los actores más exitosos y populares, Christian Meier toma nuevamente las riendas de su faceta musical dos décadas después del lanzamiento de su disco Once Noches.

