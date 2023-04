Alcanzó fama internacional como actor de telenovelas, carrera que se inició en 1993 con 'El ángel vengador: Calígula', en la que compartió roles con Julián Legaspi. | Fuente: Instagram

Christian Meier, uno de los galanes peruanos más cotizados de la televisión y el cine, admitió que las telenovelas nunca fueron su opción predilecta para desarrollar su carrera como actor, y si lo hizo, fue porque su trabajo en estos formatos era bien remunerado.

"Nunca me gustó hacer telenovelas, nunca, las hacía porque me pagaban muy bien. (...) Yo ya tenía una familia, tenía tres hijos y, obviamente, tenía que cumplir con mis obligaciones como padre y entonces fue una bola que empezó a crecer", explico el también cantante Meier al programa La habitación de Henry Spencer.

A pesar de que participó en unas 20 producciones de ese tipo, Christian Meier sostiene que "su mejor papel" fue hacerle creer a los televidentes que era "un galán de telenovelas".

De hecho, solo fueron tres las veces que disfrutó hacerlas. Si bien le presentaban propuestas que se veían muy atractivas, al final le resultaba más de lo mismo, tal como ocurrió en 2007 con El Zorro: La Espada y la Rosa.

"A veces los proyectos venían como muy innovadores a la mesa, te embarcabas y terminaba siendo igual que muchos otros, entonces realmente muy pocas veces hice algo original (...) Inclusive, yo hice El Zorro pensando que iba a ser una serie de televisión para Sony y, cuando firmo el contrato, me dijeron 'ya no va a ser serie ahora va a ser una novela', pero claro ya estás dentro", manifestó.

No pudo dejar las telenovelas

Christian Meier decidió retirarse de las telenovelas cuando culminó las grabaciones de Doña Bárbara; sin embargo, su plan no resultó como esperaba debido a los gastos que le trajeron algunos problemas personales.

"Cuando terminé Doña Bárbara dije 'terminé con esto, ya no tengo ganas de hacer nunca nada más', que fue en el año 2009. Y luego volví a hacer una en el 2010 para Telemundo y luego hice cuatro más, hice una más en 2011 en Colombia para el Canal Caracol y en el 2013 hice una en Miami", relató.

"Todas ya las hice sin ganas (...) El problema es que ya estaba decidido a no hacerlas, pero recibí unas ofertas que no las podía desechar. Es más, me acababa de divorciar, tenía muchos gastos encima, tenía muchas cosas, entonces dije ok, la voy a hacer", sentenció.

