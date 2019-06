Clara Seminara deja el Perú tras denunciar a 'Yuca' por tocamientos indebidos

Clara Seminara se va de Perú para radicar en España tras haber puesto una denuncia contra ‘Yuca’ por tocamientos indebidos | Fuente: Composición

Clara Seminara publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que menciona lo difícil que ha sido su vida luego de haber puesto una denuncia contra el actor cómico Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, por tocamientos indebidos en “El Wasap de JB”.

“Hoy me toca empezar de cero, me voy con muchos sinsabores, pero más fuerte que nunca, no es fácil que todos te señalen, no es fácil dar la cara y denunciar, no es fácil dejar todo por lo que trabajaste pero es lo que me toca y aunque me critiquen y hasta amenacen de muerte amigos del agresor yo sigo en pie”, inició la exintegrante del programa de humor de Latina.

Clara Seminara también aclara que no denunció a 'Yuca' porque buscaba trabajo o fama, sino para dar a conocer su verdad. Y aunque ya no estará en el Perú, la ex integrante de “El Wasap de JB” mencionó que la acusación sigue su curso.

“Hoy me voy a radicar en Madrid y con esto queda demostrado que no buscaba trabajo, ni dinero, ni fama... Solo buscaba decir la verdad, la denuncia sigue su curso en manos de mi abogado. Hasta pronto Perú”.

Por último, Clara Seminara agradeció a su familia, pareja y amigos que creyeron en su versión, además compartió una fotografía donde se observa sus pasaportes y un boleto de viaje.

EL VALOR DE LA VERDAD

Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’ se sometió al polígrafo de “El valor de la verdad” y respondió 6 preguntas con referencia a los hechos ocurridos en octubre del 2018 y sobre la denuncia de Clara Seminara, quien aseguró haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte del actor cómico durante “El Wasap de JB”.

El actor cómico de 67 años negó haber "metido la mado" a su excompañera de trabajo y aseguró que en varias oportunidades le pidió disculpas por su actitud debido a que fue una reacción no premeditada.