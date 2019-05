Clara Seminara denuncia a Enrique Espejo, conocido como 'Yuca' por tocamientos indebidos. | Fuente: Composición

Clara Seminara denunció por tocamientos indebidos a Enrique Espejo en octubre del 2018, cuando estaban a punto de realizar un sketch para el programa "El Wasap de JB". Pese a que informó a Jorge Benavides sobre lo ocurrido, según ella misma comenta, el actor conocido como 'Yuca', nunca recibió alguna sanción.

En entrevista con el programa “Encendidos” de RRP, la actriz aseguró que no tenía la confianza con 'Yuca' como para jugar de manos. "No estoy acostumbrada a que una persona me tire palmadas de ningún tipo. No acepto que un tipo venga y me toque”, manifestó.

Con repecto a la no renovación de su contrato en el programa de humor, la actriz dijo que nunca le explicaron los motivos. Ella afirma que fue una persona responsable con su trabajo y que conoce las disciplina que se debe tener en la actuación.

“Nunca me dijeron por qué me estaban separando del elenco. Soy la única que no renovó contrato. Siempre he sido puntual. Soy una persona de teatro y sé toda la disciplina que se debe tener en las tablas”, aseguró Clara Seminara.

SE DEFIENDE DE CRÍTICAS

Tras la denuncia que hizo contra Enrique Espejo por tocamientos indebidos, la actiz cómica reveló haber sido críticada en redes sociales, pues algunos creen que ella decidió hacerlo público porque no le renovaron contrato en "El Wasap de JB".

Ante estos comentarios, Clara Seminara dejó en claro que, aunque le hubiesen renovado el contrato, de todas maneras hubiera dejado el programa. “Hubiera pensado dos veces seguir trabajando en una producción en la que no se respeta a la mujer”.

Clara Seminara hizo un llamado a no poner en tela de juicio la denuncia de una mujer porque “no se atrevería a decir algo así si no fuera cierto”.

Para finalizar la entrevista, la actriz cómica se dirigó a Jorge Benavides tras conocer el comunicado que público en sus redes sociales. "Tenía otra percepción de su persona y no puedo creer este comentario".